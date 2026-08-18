Serena Williamsová sa vrátila na kurt po boku sestry. Legendárne duo takmer šokovalo Cincinnati

Americké sesterské duo Serena a Venus Williamsové odohrali na turnaji WTA 1000 v Cincinnati svoj prvý spoločný zápas vo štvorhre od roku 2022.
Držiteľky voľnej karty od organizátorov podľahli americko-ukrajinskej dvojici Peyton Stearnsová, Marta Kosťuková 2:6, 6:1, 8:10.
Takmer zázračný obrat
Pred domácim publikom neboli Williamsové ďaleko od úspešného návratu. Po prehre v prvom sete si suverénnym spôsobom vynútili rozhodujúci supertajbrejk.
Hoci v ňom prehrávali už 0:6, dokázali sa vrátiť do boja o víťazstvo.
Duel sa im však nepodarilo preklopiť na svoju stranu a po dvojchybe Venus odišli po 79 minútach s tesnou prehrou.
VIDEO: Zostrih zápasu
„Myslím si, že to bola zábava, bolo to výnimočné. V polovici zápasu sme sa trochu rozohriali a začínali sme to cítiť. Neprišla som sem vyhrať tento turnaj, aj keď víťazstvo v tomto zápase by, samozrejme, bolo skvelé. V tejto situácii však ide v prvom rade o zábavu. Bolo naozaj super, že som to mohla znova zažiť,“ uviedla 44-ročná Serena Williamsová podľa agentúry AP.
Obe stáli spoločne na kurte naposledy počas US Open v roku 2022.
Práve mladšia z legendárnej sesterskej dvojice bola mimo okruhu od roku 2022, než sa v lete vrátila späť na súťažné dvorce.
Williamsové mali spoločný deblový návrat zažiť už na grandslamovom Wimbledone, ale museli sa odhlásiť po tom, čo si Serena poranila koleno počas dvojhry.
„Nakoniec sme si našli cestu k sebe. Je to prvýkrát po veľmi dlhom čase, čo hráme spolu. Bolo pre nás skvelé vyjsť na kurt a zahrať si,“ povedala 46-ročná Venus o rozhodnutí opäť hrať štvorhru po boku sestry.
Mimo grandslamových turnajov to bola ich prvý spoločný zápas na okruhu WTA od roku 2016.
Domáce publikum fandilo sestrám
Kosťuková a Stearnsová majú za sebou úspešnú spoločnú premiéru. Dvadsaťštyriročná Američanka vyrastala v Mason, ktoré je na predmestí Cincinnati.
Napriek tomu bolo zrejmé, že favoritkami publika sa stalo obľúbené sesterské duo.
„Tak trochu som to očakávala, ale trochu ma to aj mrzelo, keďže je to moje rodné mesto. Nikomu to však nebudem zazlievať. Diváci fandili im, ale my sme to využili vo svoj prospech a otočili sme vývoj zápasu,“ povedala Stearnsová.
14 grandslamových titulov spolu
Williamsové majú v zbierke bok po boku 14 grandslamových titulov vo štvorhre. Venus získala všetky deblové tituly na okruhu WTA so svojou sestrou.
Spoločne sa radovali aj z troch zlatých olympijských medailí v Sydney 2000, Pekingu 2008 a Londýne 2012. Na singlovom okruhu má Venus na konte 7 grandslamových titulov.
Mladšia Serena drží s 23 trofejami rekord v open ére. Venus sa ešte sporadicky zúčastňuje turnajov vo dvojhre.
Jej posledné víťazstvo prišlo 23. júla 2025 na turnaji vo Washingtone práve proti krajanke Peyton Stearnsovej.