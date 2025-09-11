Fantastický obrat Jamrichovej. Napriek kanáru v prvom sete porazila Češku

WTA 125 Ľubľana 2025
Dominika Šalková (CZ) - Renáta Jamrichová (SR) 6:0, 5:7, 6:7
ĽUBĽANA. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová vyhrala nad českou súperkou Dominikou Šalkovou po troch setoch 0:6, 7:5 a 7:6 .
Postúpila tak na challengerovom turnaji v slovinskej Ľubľane do 3. kola, kde sa stretne s Belgičankou Vandewinkelovou.
Šalková figuruje v rebríčku WTA na 147. priečke, čo je zásadný rozdiel, nakoľko Jamrichová je až na 272. mieste.
Napokon nemusel Slovenku mrzieť ani katastrofálny vstup do zápasu, keď v prvom sete schytala kanára. V tom nasedujúcom predviedla bojovný výkon, keď dokázala odvrátiť aj mečbal súperky.
Zápas vyvrcholil tajbrejkom v treťom sete, ktorý Slovenka ovládla 7:2.