    Fantastický obrat Jamrichovej. Napriek kanáru v prvom sete porazila Češku

    Renáta Jamrichová.
    Renáta Jamrichová. (Autor: TASR)
    Sportnet|11. sep 2025 o 13:47
    ShareTweet5

    Rozhodol až tajbrejk v treťom sete.

    WTA 125 Ľubľana 2025

    Dominika Šalková (CZ) - Renáta Jamrichová (SR) 6:0, 5:7, 6:7

    ĽUBĽANA. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová vyhrala nad českou súperkou Dominikou Šalkovou po troch setoch 0:6, 7:5 a 7:6 .

    Postúpila tak na challengerovom turnaji v slovinskej Ľubľane do 3. kola, kde sa stretne s Belgičankou Vandewinkelovou.

    Šalková figuruje v rebríčku WTA na 147. priečke, čo je zásadný rozdiel, nakoľko Jamrichová je až na 272. mieste.

    Napokon nemusel Slovenku mrzieť ani katastrofálny vstup do zápasu, keď v prvom sete schytala kanára. V tom nasedujúcom predviedla bojovný výkon, keď dokázala odvrátiť aj mečbal súperky.

    Zápas vyvrcholil tajbrejkom v treťom sete, ktorý Slovenka ovládla 7:2.

    Tenis

    Tenis

    Boris Becker.
    Boris Becker.
    Bol to neustály boj o prežitie, prezradil Becker o väzenských podmienkach. Dali ho na samotku
    dnes 14:47
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Fantastický obrat Jamrichovej. Napriek kanáru v prvom sete porazila Češku