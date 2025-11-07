Ukázala, prečo je svetová jednotka. Sabalenková postúpila do finále po veľkej bitke

Turnaj majsteriek 2025
dvojhra - semifinále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Amanda Anisimovová (USA-4) 6:3, 3:6, 6:3
RIJÁD. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková bude súperkou Kazašky Jeleny Rybakinovej vo finále dvojhry na Turnaji majsteriek v saudskoarabskom Rijáde.
Svetová i nasadená jednotka zdolala v druhom semifinále turnajovú štvorku Američanku Amandu Anisimovovú 6:3, 3:6, 6:3.
Štvornásobná grandslamová šampiónka potvrdila úlohu favoritky a nadviazala na triumf nad Anisimovovou z finále US Open.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Anisimová
Prvý set získala vo svoj prospech vďaka brejkom v piatom a deviatom geme. V druhom dejstve Anisimovová výrazne zlepšila servis i returny, rýchlo odskočila Bieloruske na 4:0 a vynútila si tretí set.
O jeho osude rozhodol Sobolenkovej brejk v Tildenovom geme.
„Amanda ma vždy prinúti predviesť najlepší tenis. Ak by som dnes prehrala, nerobila by som si z toho až takú ťažkú hlavu, lebo obe sme hrali neuveriteľne a zaslúžili sme si byť vo finále.
Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo zvíťaziť. Po zápase som Amande povedala, že môže byť na seba hrdá. Má za sebou skvelú sezónu, bola vo finále Wimbledonu i US Open," uviedla Sobolenková pre akreditované médiá.