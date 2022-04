Definitívne. Wimbledon bude bez ruských a bieloruských tenistov

LONDÝN. Organizátori grandslamového Wimbledonu zakázali štart ruským a bieloruským tenistom na tohtoročnej edícii turnaja. Tí sa nebudú môcť zúčastniť ani na ďalších britských trávnatých podujatiach.

Dôvodom je ruská vojenská invázia na Ukrajinu, ktorú Bielorusko podporuje. Informovali o tom agentúra AP a AFP.

Tenisové hviezdy prídu o grandslam

To, že sa na tohtoročnom Wimbledone nebudú môcť predstaviť ruskí a bieloruskí tenisti, informovali v stredu už New York Times či britský The Times.