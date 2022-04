Organizátori vraj už rozhodli. Wimbledon má byť tento rok bez Rusov a Bielorusov

LONDÝN. Organizátori grandslamového Wimbledonu údajne plánujú zakázať štart ruským a bieloruským tenistom na tohtoročnej edícii turnaja v reakcii na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, ktorú podporuje Bielorusko.

V stredu o tom informoval New York Times. Ak by sa tak stalo, Wimbledon by bol prvý tenisový turnaj, ktorý by neumožnil štartovať individuálnym ruským a bieloruským hráčom.

Denník informuje, že zákaz mal potvrdiť vysokopostavený medzinárodný tenisový funkcionár, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, keďže nemôže informovať za organizátorov podujatia z All England Clubu.