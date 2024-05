Kuriózna cesta kanadského tenistu do finále v Madride, traja súperi mu skrečovali

Postup do Rubľova do finále podujatia v španielskej metropole bol pomerne nečakaný, keďže na predchádzajúcich štyroch turnajoch v Indian Wells, Miami, Monte Carle a Barcelone zakaždým prehral už prvý zápas.

Rozhodli o tom piatkové semifinálové duely, keď Rubľov zvíťazil nad Američanom Taylorom Fritzom 6:4, 6:3 a Auger-Aliassime prenikol do finále po tom, ako jeho český súper Jiří Lehečka skrečoval pre zranenie v prvom sete za vyrovnaného stavu 3:3.

Chuť si však napravil v Madride, kde dosiaľ zaznamenal štyri víťazstvá vrátane štvrťfinálového triumfu nad domácim obhajcom titulu Carlosom Alcarazom.

„Je to šialené. Na športe a tenise je to dobré. Jeden týždeň môže všetko zmeniť, to si musíte pamätať...

Nemôžete vždy hrať na 100 %, takže je normálne, že budú vzostupy a pády,“ povedal Rubľov, ktorý môže získať svoj 16. titul v kariére a druhý v aktuálnej sezóne. V januári triumfoval na podujatí v Hongkongu.