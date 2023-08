Hráčky si to pochvaľujú. US Open príde so zaujímavou novinkou

US Open bude prvý grandslam, ktorý to ponúkne. Opatrenie sa bude týkať piatich zo 17 dvorcov a malo by zahŕňať viac ako polovicu zápasov dvojhry.

NEW YORK. Organizátori grandslamového turnaja US Open tento rok zavedú možnosť dodatočného overenia sporných situácií pomocou videozáznamu.

"Samozrejme, že už boli situácie, keď ste po zápase videli video a priali ste si, aby ste rozhodli inak. Alebo ste aspoň dúfali, aby ste mali ďalšiu pomoc počas rozhodovania," uviedol pre agentúru AP rozhodca Jake Garner.

Hráči sú s týmto rozhodnutím spokojní. "Chvíľu som na to tlačila, takže som rada, že to US Open povolí. Bude to skvelé pre hráčov aj fanúšikov," vyhlásila svetová trojka Jessica Pegulová.