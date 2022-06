Magická noc, povedal Nadal po výhre nad Djokovičom

Pre dvoch z najlepších hráčov histórie to bol už 59. vzájomný duel. Nadal vyhral 6:2, 4:6, 6:2 a 7:6 (4), obhajcovi trofeje oplatil vlaňajšiu semifinálovú prehru a vzájomnú bilanciu znížil na 29:30.

Piaty nasadený Španiel postúpil už do pätnásteho semifinále na Roland Garros, v ktorom sa stretne s Nemcom Alexandrom Zverevom.

Do súboja vstúpil lepšie Nadal napriek tomu, že mal v nohách vyše štvorhodinový osemfinálový duel s Kanaďanom Felixom Augerom Aliassimem a dlhodobo ho trápi chronický problém s chodidlom.

V úvodnom sete bol na kurte živší, súpera donútil k chybám a vyhral ho 6:2. V druhom viedol už 3:0, no zaskočený Djokovič sa postupne rozohral, zlepšil podanie, diktoval hru a získal kľúčový šiesty gem, ktorý sa hral takmer 20 minút.

Set vyhral 6:4, ale do ďalšieho si pohodu nepreniesol. Nadal ho aj tretíkrát obral o podanie hneď v úvodnej hre setu, brejk pridal aj v piatej a vyhral opäť 6:2.

Djokovič si už hlboko po polnoci mohol vynútiť rozhodujúci piaty set, no za stavu 5:3 nepremenil dva setbaly, prišiel ďalší Nadalov brejk a Španiel nakoniec triumfoval v tajbrejku 7:4.

Postup spečatil až o štvrť na dve ráno, keď sa diváci skrývali pred zimou pod dekami. Nadala však nezastavili ani nepriaznivé podmienky.

"Bol to veľmi, veľmi ťažký zápas. Som veľmi šťastný, že to takto dopadlo. Je to jedno z najdôležitejších a najemotívnejších víťazstiev v mojej kariére. Bola to magická noc. Vedel som, že ak chcem Novaka zdolať, musím podať stopercentný výkon.