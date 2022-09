Legendárny Roger Federer ukončí kariéru. Plánuje už len jediný turnaj

Pokračoval tým, že posledné tri roky sa trápil so zraneniami. "Telo mi dáva jasné signály, mám 41 rokov. Hral som počas 24 rokov viac ako 1500 zápasov. Tenis veľmi výrazne kreoval moju osobnosť. A teraz si myslím, že je čas ukončiť moju súťažnú kariéru," napísal.

Jeho posledným turnajom bude budúcotýždňový Laver Cup, čo je tímová súťaž výberu Európy a výberu sveta. V tíme Európy by sa mali objaviť aj jeho najväčší rivali Novak Djokovič, Rafael Nadal a Andy Murray. Do výberu sa tiež dostali Grék Stefanos Tsitsipas a finalista nedávneho US Open Casper Ruud.

"Samozrejme, ešte budem v budúcnosti hrať tenis, ale už nie na úrovni grandslamov alebo na okruhu ATP," dodal.