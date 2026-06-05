Williamsová sa predstaví v Berlíne aj vo štvorhre, hrať bude s mladou Kanaďankou

Štyridsaťštyriročná americká tenistka Serena Williamsová absolvuje v júni aj trávnatý turnaj v Berlíne (15.-21. júna).
V hlavnom meste Nemecka sa predstaví vo štvorhre, čo v piatok potvrdili organizátori.
Dvadsaťtrinásobná grandslamová víťazka oznámila svoj návrat na súťažné kurty po takmer štyroch rokoch už v úvode týždňa.
Ešte pred turnajom v Berlíne ju čaká súťaž deblistiek v londýnskom Queen's Clube (6.-21. júna), kde bude hrať po boku mladej Kanaďanky Victorie Mbokovej.
Nemecký denník Bild prišiel s informáciou o štarte Sereny Williamsovej na turnaji v Berlíne už v pondelok. V nemeckej metropole hrala naposledy v roku 2008, keď sa turnaj konal ešte na antuke.
„Každý turnaj, ktorý si teraz pridávam do kalendára, je výnimočný, a Berlín nie je výnimkou. Teším sa na to, že budem hrať pred nemeckými fanúšikmi a budem pokračovať v budovaní formy počas sezóny na tráve,“ uviedla mladšia z dvojice sestier. O rok staršia Venus tiež občas hrá na profi turnajoch.
Serena Williamsová dostala na ženskú štvorhru v Queen's Clube voľnú kartu. „Zdá sa, že to je perfektné miesto na začiatok tejto ďalšej kapitoly,“ poznamenala krátko po oznámení návratu do súťažného kolotoča.