    Potvrdili pozíciu favoritov. Granollers a Zeballos v Paríži obhájili deblový titul

    Marcel Granollers a Horacio Zeballos
    Marcel Granollers a Horacio Zeballos (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. jún 2026 o 14:45
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    Vo finále zdolali taliansku dvojicu.

    Roland Garros 2026

    muži - štvorhra - finále:

    Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-1) - Andrea Vavassori, Simone Bolelli (Tal.-5) 7:6 (4), 6:4

    Španielsky tenista Marcel Granollers s Argentínčanom Horaciom Zeballosom obhájili titul v mužskej štvorhre na grandslamovom Roland Garros.

    Turnajové jednotky zdolali vo finále na parížskej antuke piaty nasadený taliansky pár Andrea Vavassori, Simone Bolelli 7:6 (4), 6:4.

    Pre Granollersa i Zeballosa je to tretí titul z podujatí veľkej štvorky, vlani triumfovali v debli aj na US Open.

    Tenis

    Tenis

    Marcel Granollers a Horacio Zeballos
    Marcel Granollers a Horacio Zeballos
    Potvrdili pozíciu favoritov. Granollers a Zeballos v Paríži obhájili deblový titul
    dnes 14:45
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