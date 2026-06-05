Potvrdili pozíciu favoritov. Granollers a Zeballos v Paríži obhájili deblový titul

Roland Garros 2026
muži - štvorhra - finále:
Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-1) - Andrea Vavassori, Simone Bolelli (Tal.-5) 7:6 (4), 6:4
Španielsky tenista Marcel Granollers s Argentínčanom Horaciom Zeballosom obhájili titul v mužskej štvorhre na grandslamovom Roland Garros.
Turnajové jednotky zdolali vo finále na parížskej antuke piaty nasadený taliansky pár Andrea Vavassori, Simone Bolelli 7:6 (4), 6:4.
Pre Granollersa i Zeballosa je to tretí titul z podujatí veľkej štvorky, vlani triumfovali v debli aj na US Open.