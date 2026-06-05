VIDEO: Zverev je už len krok od vysnívaného titulu. Čech dokázal uspieť len v treťom sete

Roland Garros 2026
Dvojhra mužov - štvrťfinále:
Alexander Zverev (Nem.-2) - Jakub Menšík (ČR-26) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3
Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.
V semifinále zdolal na parížskej antuke v pozícii nasadenej dvojky Čecha Jakuba Menšíka 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.
Finálovým súperom Zvereva bude v nedeľu od 15.00 h víťaz talianskeho súboja medzi Flaviom Cobollim a Matteom Arnaldim.
Zverev môže získať prvý grandslamový titul
Nemec bude mať ďalšiu šancu získať prvý grandslamový titul v kariére. Pred dvoma rokmi prehral olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu vo finále v Paríži so Španielom Carlosom Alcarazom.
V dueli o trofej na US Open v roku 2020 podľahol Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi, hoci viedol 2:0 na sety. Vlani vo finále Australian Open nestačil na Taliana Jannika Sinnera.
V úvodnom sete duelu medzi Zverevom a Menšíkom boli divácina dvorci Philippa Chatriera svedkami dlhých výmen, veľa gemov išlo cez zhodu.
O osude prvého dejstva napokon rozhodla jedenásta hra, v ktorej Zverev za stavu 5:5 aj vďaka viacerým nevynúteným chybám Menšíka prelomil jeho podanie.
Dvadsaťdeväťročný rodák z Hamburgu sa dostal na koňa, druhý set získal vo svoj prospech vďaka brejkom v treťom a siedmom geme. Zverevovi vychádzali bekhendy po čiare i stopbaly.
Na začiatku tretieho setu požiadal Manšík o zdravotnú prestávku pre problémy so stuhnutou krčnou chrbticou a zamieril do šatne.
Pauza mu pomohla, po návrate na kurt za stavu 3:2 zobral Zverevovi servis a vynútil si štvrté dejstvo.
V ňom však dominoval favorizovaný Nemec, ktorý rýchlo odskočil českému hráčovi na 3:0 a za stavu 5:3 premenil hneď prvý mečbal.
VIDEO: Zostrih zápasu Menšík - Zverev
Dvadsaťročný Menšík napriek semifinálovej prehre dosiahol na Roland Garros svoj najväčší grandslamový úspech.
Zverev bol po postupe do finále rád, že dokázal zlomiť odpor talentovaného súpera.
Bola to pre mňa najväčšia výzva na turnaji
„Jakub hral v uplynulých dvoch týždňoch výborne. Bola to pre mňa najväčšia výzva na tohtoročnom Roland Garros, ale zvládol som to.
V treťom sete začal Jakub predvádzať lepší tenis, jeho úroveň hry išla nahor. Dôležité bolo, že som zachytil úvod štvrtého setu.
Atmosféra v Paríži je skvelá a vždy si to užívam," uviedol Nemec v pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.