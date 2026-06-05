    VIDEO: Zverev je už len krok od vysnívaného titulu. Čech dokázal uspieť len v treťom sete

    Na snímke nemecký tenista Alexander Zverev reaguje počas semifinálového duelu mužskej dvojhry proti Jakubovi Menšíkovi z Česka.
    Fotogaléria (21)
    Na snímke nemecký tenista Alexander Zverev reaguje počas semifinálového duelu mužskej dvojhry proti Jakubovi Menšíkovi z Česka. (Autor: TASR/AP)
    TASR, ČTK|5. jún 2026 o 17:41
    ShareTweet0

    V roku 2024 prehral vo finále v Paríži s Alcarazom.

    Roland Garros 2026

    Dvojhra mužov - štvrťfinále:

    Alexander Zverev (Nem.-2) - Jakub Menšík (ČR-26) 7:5, 6:2, 3:6, 6:3

    Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal prvým finalistom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.

    V semifinále zdolal na parížskej antuke v pozícii nasadenej dvojky Čecha Jakuba Menšíka 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

    Finálovým súperom Zvereva bude v nedeľu od 15.00 h víťaz talianskeho súboja medzi Flaviom Cobollim a Matteom Arnaldim.

    Zverev môže získať prvý grandslamový titul

    Nemec bude mať ďalšiu šancu získať prvý grandslamový titul v kariére. Pred dvoma rokmi prehral olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu vo finále v Paríži so Španielom Carlosom Alcarazom.

    Fotogaléria zo zápasu Jakub Menšík - Alexander Zverev na Roland Garros 2026 (semifinále)
    Alexander Zverev počas semifinále Roland Garros 2026 proti Jakubovi Menšíkovi.
    Jakub Menšík počas semifinále Roland Garros 2026 proti Alexandrovi Zverevovi.
    Alexander Zverev počas semifinále Roland Garros 2026 proti Jakubovi Menšíkovi.
    Jakub Menšík počas semifinále Roland Garros 2026 proti Alexandrovi Zverevovi.
    21 fotografií
    Jakub Menšík počas semifinále Roland Garros 2026 proti Alexandrovi Zverevovi. Alexander Zverev počas semifinále Roland Garros 2026 proti Jakubovi Menšíkovi. Alexander Zverev počas semifinále Roland Garros 2026 proti Jakubovi Menšíkovi. Alexander Zverev počas semifinále Roland Garros 2026 proti Jakubovi Menšíkovi. Jakub Menšík počas semifinále Roland Garros 2026 proti Alexandrovi Zverevovi. Alexander Zverev počas semifinále Roland Garros 2026 proti Jakubovi Menšíkovi. Alexander Zverev počas semifinále Roland Garros 2026 proti Jakubovi Menšíkovi. Alexander Zverev počas semifinále Roland Garros 2026 proti Jakubovi Menšíkovi. Alexander Zverev počas semifinále Roland Garros 2026 proti Jakubovi Menšíkovi. Jakub Menšík počas semifinále Roland Garros 2026 proti Alexandrovi Zverevovi. Jakub Menšík počas semifinále Roland Garros 2026 proti Alexandrovi Zverevovi. Alexander Zverev počas semifinále Roland Garros 2026 proti Jakubovi Menšíkovi. Jakub Menšík počas semifinále Roland Garros 2026 proti Alexandrovi Zverevovi. Alexander Zverev počas semifinále Roland Garros 2026 proti Jakubovi Menšíkovi. Semifinále Roland Garros 2026 medzi Alexandrom Zverevom a Jakubom Menšíkom.Jakub Menšík počas semifinále Roland Garros 2026 proti Alexandrovi Zverevovi. Jakub Menšík počas semifinále Roland Garros 2026 proti Alexandrovi Zverevovi.

    V dueli o trofej na US Open v roku 2020 podľahol Rakúšanovi Dominicovi Thiemovi, hoci viedol 2:0 na sety. Vlani vo finále Australian Open nestačil na Taliana Jannika Sinnera.

    V úvodnom sete duelu medzi Zverevom a Menšíkom boli divácina dvorci Philippa Chatriera svedkami dlhých výmen, veľa gemov išlo cez zhodu.

    O osude prvého dejstva napokon rozhodla jedenásta hra, v ktorej Zverev za stavu 5:5 aj vďaka viacerým nevynúteným chybám Menšíka prelomil jeho podanie.

    Dvadsaťdeväťročný rodák z Hamburgu sa dostal na koňa, druhý set získal vo svoj prospech vďaka brejkom v treťom a siedmom geme. Zverevovi vychádzali bekhendy po čiare i stopbaly.

    Na začiatku tretieho setu požiadal Manšík o zdravotnú prestávku pre problémy so stuhnutou krčnou chrbticou a zamieril do šatne.

    Pauza mu pomohla, po návrate na kurt za stavu 3:2 zobral Zverevovi servis a vynútil si štvrté dejstvo.

    V ňom však dominoval favorizovaný Nemec, ktorý rýchlo odskočil českému hráčovi na 3:0 a za stavu 5:3 premenil hneď prvý mečbal.

    VIDEO: Zostrih zápasu Menšík - Zverev

    Dvadsaťročný Menšík napriek semifinálovej prehre dosiahol na Roland Garros svoj najväčší grandslamový úspech. 

    Zverev bol po postupe do finále rád, že dokázal zlomiť odpor talentovaného súpera.

    Bola to pre mňa najväčšia výzva na turnaji

    „Jakub hral v uplynulých dvoch týždňoch výborne. Bola to pre mňa najväčšia výzva na tohtoročnom Roland Garros, ale zvládol som to.

    V treťom sete začal Jakub predvádzať lepší tenis, jeho úroveň hry išla nahor. Dôležité bolo, že som zachytil úvod štvrtého setu.

    Atmosféra v Paríži je skvelá a vždy si to užívam," uviedol Nemec v pozápasovom interview s bývalým španielskym tenistom Alexom Corretjom.

    Pavúk Roland Garros 2026

    Tenis

    Tenis

    Flavio Cobolli.
    Flavio Cobolli.
    Talianske semifinále na Roland Garros sa neodohrá. Dôvodom sú zdravotné problémy
    dnes 18:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»VIDEO: Zverev je už len krok od vysnívaného titulu. Čech dokázal uspieť len v treťom sete