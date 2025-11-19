Veľká pocta pre obľúbenú legendu. Federera uvedenú do tenisovej Siene slávy

NEWPORT. Jeden z najlepších tenistov histórie Švajčiar Roger Federer bude na budúci rok v auguste uvedený do Siene slávy. Informoval o tom web Medzinárodnej tenisovej Siene slávy (ITHF) v Newporte.
"Je to obrovská česť dostať sa do spoločnosti najväčších hviezd minulosti," uviedol štyridsaťštyriročný Federer.
"Vždy som si vážil tenisovú históriu a príklad, ktorý nám dávali tí, čo hrali pred nami," dodal.
Federer ako prvý muž získal 20 grandslamových titulov, celkovo ovládol 103 turnajov. Na prvom mieste rebríčka strávil 310 týždňov, z toho rekordných 237 za sebou. Na konte má tiež triumf v Davisovom pohári a olympijské zlato vo štvorhre.
Federer sa uvedenia do Siene slávy dočká hneď pri prvej možnej príležitosti.
O miesto sa uchádzali tiež grandslamoví šampióni Svetlana Kuznecovová a Juan Martín del Potro, tí ale potrebný počet hlasov od volebnej komisie nezískali.