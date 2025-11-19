    Veľká pocta pre obľúbenú legendu. Federera uvedenú do tenisovej Siene slávy

    Je to obrovská česť, hovorí Švajčiar.

    NEWPORT. Jeden z najlepších tenistov histórie Švajčiar Roger Federer bude na budúci rok v auguste uvedený do Siene slávy. Informoval o tom web Medzinárodnej tenisovej Siene slávy (ITHF) v Newporte.

    "Je to obrovská česť dostať sa do spoločnosti najväčších hviezd minulosti," uviedol štyridsaťštyriročný Federer.

    "Vždy som si vážil tenisovú históriu a príklad, ktorý nám dávali tí, čo hrali pred nami," dodal.

    Federer ako prvý muž získal 20 grandslamových titulov, celkovo ovládol 103 turnajov. Na prvom mieste rebríčka strávil 310 týždňov, z toho rekordných 237 za sebou. Na konte má tiež triumf v Davisovom pohári a olympijské zlato vo štvorhre.

    Federer sa uvedenia do Siene slávy dočká hneď pri prvej možnej príležitosti.

    O miesto sa uchádzali tiež grandslamoví šampióni Svetlana Kuznecovová a Juan Martín del Potro, tí ale potrebný počet hlasov od volebnej komisie nezískali.

