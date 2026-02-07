ONLINE: Alexandre Müller - Alex Molčan dnes, Davis Cup LIVE (1. kolo kvalifikácie)

Slovensko a Francúzsko dnes hrajú 1. kolo kvalifikácie tenisového Davis Cupu 2026.
V úvodom zápase dvojhry bude súperom Alexa Molčana domáci Alexandre Müller.
Davis Cup 2026
07.02.2026 o 14:30
1. kolo
Müller
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Molčan
Vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry v rámci kvalifikácie na Davis Cup, kde sa proti sebe postaví za francúzsky výber Alexandre Müller a za slovenský zas Alex Molčan.
Müller odštartoval novú sezónu v Honkongu, kde po úvodnej výhre našiel koniec už v druhom kole na rakete Girona. Priestor na odvetu mal pritom hneď o niekoľko dní v prvom kole v Aucklande, kde však americkému tenistovi podľahol znova v dvoch setoch. Zúčastnil sa taktiež prvého grandslamu tohto roka, keď v prvom kole Australian Open zvíťazil po takmer štvorhodinovom boji v päťsetovej bitke nad domácim Popyrinom. V druhom kole bol nad jeho sily neskorší semifinalista Zverev, proti ktorému však zvládol uhrať aspoň set. 29-ročnému tenistovi aktuálne patrí v rebríčku 49. pozícia, pričom sa jeho kariérneho maxima dočkal v minulom roku, keď sa umiestnil na 39. mieste.
Molčan nie je na tom v úvode sezóny o nič lepšie, keď sa v súčasnosti nevie dostať do niekdajšej formy. Bývalá 38-čka z roku 2022 odštartoval nový rok prehrou v kvalifikácii o Canberru, následne sa mu nepodarilo kvalifikovať ani v Melbourne na úvodnom grandslame, keď mu vystavil v druhom kole kvalifikácie stopu Blockx. Sily si však naposledy zmeral proti francúzskym tenistom, keď v Quimperi prešiel cez Addeda, následne mu však stopku vystavil van Assche. V súčasnosti mu patrí v rebríčku až 200. pozícia. Do dnešného zápasu tak vstúpi v pozícii outsidera.
Dnes budeme zároveň sledovať vôbec prvý vzájomný súboj týchto dvoch tenistov, keď sa ešte na žiadnom turnaji proti sebe nepostavili.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:30.