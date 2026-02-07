Rozdiel takmer 300 priečok nebol viditeľný. Gombos proti favoritovi nezvládol tajbrejky

Norbert Gombos.
Norbert Gombos. (Autor: TASR)
7. feb 2026 o 18:53
V druhom sete mal k dispozícii aj tri setbaly.

Davis Cup 2026 - kvalifikácia o svetovú skupinu

Francúzsko - Slovensko 1:1 po 2. zápase

  • Alexandre Müller - Alex Molčan 4:6, 4:6
  • Arthur Rinderknech - Norbert Gombos 7:6, 7:6

Slovenskí tenisti hrajú po úvodných dvojhrách zápasu 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára vo Francúzsku nerozhodne 1:1.

O vyrovnávajúci bod pre domáce farby sa na harde v Le Portel zaslúžil Arthur Rinderknech, ktorý zdolal slovenskú dvojku Norberta Gombosa 7:6 (1), 7:6 (6).

V tajbrejku druhého dejstva odvrátil tri setbaly. V úvodnom singli zvíťazil Alex Molčan nad Alexandrom Müllerom 6:4, 6:4.

Nedeľňajší program v hale Le Chaudron otvorí o 13.30 h štvorhra, v ktorej by mali nastúpiť Benjamin Bonzi s Pierrom-Huguesom Herbertom proti páru Lukáš Klein, Miloš Karol.

Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Rinderknecha a Molčana. V záverečnej dvojhre by sa mali predstaviť Müller a Gombos.

Víťaz duelu postúpi do septembrového 2. kola kvalifikácie, v ktorom sa bude bojovať o účasť na finálovom turnaji prestížnej tímovej súťaže v Bologni.

Slováci by v prípade triumfu vo Francúzsku nastúpili proti lepšiemu z duelu medzi druhou nasadenou Kanadou a Brazíliou.

Gombosovi vyšiel úvod zápasu s Rinderknechom, keď v treťom geme vďaka výborným returnom prelomil podanie francúzskej jednotky a ujal sa vedenia 2:1.

Rinderknech však v ďalších minútach otočil na 5:2 a bol blízko k zisku prvého setu. Gombos nezložil zbrane, vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk.

V ňom však dominoval Rinderknech, ktorý dovolil uhrať slovenskému reprezentantovi iba jedinú loptičku. V druhom dejstve si obaja hráči držali podanie, a tak sa k slovu dostal opäť tajbrejk.

V ňom viedol Gombos 6:3 a mal k dispozícii tri setbaly. Rinderknech však získal päť bodov za sebou, predviedol niekoľko famóznych úderov presne na čiaru a vyrovnal na 1:1.

