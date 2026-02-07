Rozdiel takmer 300 priečok nebol viditeľný. Gombos proti favoritovi nezvládol tajbrejky

Davis Cup 2026 - kvalifikácia o svetovú skupinu
Francúzsko - Slovensko 1:1 po 2. zápase
- Alexandre Müller - Alex Molčan 4:6, 4:6
- Arthur Rinderknech - Norbert Gombos 7:6, 7:6
Slovenskí tenisti hrajú po úvodných dvojhrách zápasu 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára vo Francúzsku nerozhodne 1:1.
O vyrovnávajúci bod pre domáce farby sa na harde v Le Portel zaslúžil Arthur Rinderknech, ktorý zdolal slovenskú dvojku Norberta Gombosa 7:6 (1), 7:6 (6).
V tajbrejku druhého dejstva odvrátil tri setbaly. V úvodnom singli zvíťazil Alex Molčan nad Alexandrom Müllerom 6:4, 6:4.
Nedeľňajší program v hale Le Chaudron otvorí o 13.30 h štvorhra, v ktorej by mali nastúpiť Benjamin Bonzi s Pierrom-Huguesom Herbertom proti páru Lukáš Klein, Miloš Karol.
Nasledovať bude súboj tímových jednotiek Rinderknecha a Molčana. V záverečnej dvojhre by sa mali predstaviť Müller a Gombos.
Víťaz duelu postúpi do septembrového 2. kola kvalifikácie, v ktorom sa bude bojovať o účasť na finálovom turnaji prestížnej tímovej súťaže v Bologni.
Slováci by v prípade triumfu vo Francúzsku nastúpili proti lepšiemu z duelu medzi druhou nasadenou Kanadou a Brazíliou.
Gombosovi vyšiel úvod zápasu s Rinderknechom, keď v treťom geme vďaka výborným returnom prelomil podanie francúzskej jednotky a ujal sa vedenia 2:1.
Rinderknech však v ďalších minútach otočil na 5:2 a bol blízko k zisku prvého setu. Gombos nezložil zbrane, vyrovnal na 5:5 a vynútil si tajbrejk.
V ňom však dominoval Rinderknech, ktorý dovolil uhrať slovenskému reprezentantovi iba jedinú loptičku. V druhom dejstve si obaja hráči držali podanie, a tak sa k slovu dostal opäť tajbrejk.
V ňom viedol Gombos 6:3 a mal k dispozícii tri setbaly. Rinderknech však získal päť bodov za sebou, predviedol niekoľko famóznych úderov presne na čiaru a vyrovnal na 1:1.