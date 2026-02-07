Hral skvelé údery do strán, súpera pritlačil. Molčan vstúpil do Davis Cupu výborne

Davis Cup 2026 - kvalifikácia o svetovú skupinu
Francúzsko - Slovensko 0:1 po 1. zápase
- Alexandre Müller - Alex Molčan 4:6, 4:6
Slovenskí tenisti vedú po úvodnej dvojhre zápasu 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára nad domácim Francúzskom 1:0
O prvý bod sa na harde v Le Portel postaral Alex Molčan, ktorý v pozícii tímovej jednotky po výbornom výkone zdolal francúzsku dvojku Alexandra Müllera 6:4, 6:4.
V druhom singli nastúpili proti sebe Arthur Rinderknech a Norbert Gombos.
V dueli medzi Müllerom a Molčanom boli diváci v zaplnenej hale Le Chaudron od začiatku svedkami dlhých výmen od základnej čiary.
Až do stavu 4:3 z pohľadu Francúza si obaja hráči suverénne vyhrávali svoje podania. V ôsmom geme sa Müller po vydarenom lobe dostal k prvému brejkbalu v zápase.
Molčan ho však odvrátil esom, v ďalšej hre Müllera brejkol a pri vlastnom servise následne dotiahol úvodný set do úspešného konca.
Veľkou zbraňou Molčana bola vysoká percentuálna úspešnosť prvého podania. Na kurte vôbec nebolo vidno, že druhý najlepší slovenský singlista je vo svetovom rebríčku ATP takmer o 150 miest nižšie ako Müller.
V úvode druhého dejstva dvakrát prelomil podanie francúzskeho daviscupového debutanta a vybudoval si náskok 4:0.
Müller sa v ďalších minútach zmobilizoval, znížil na 3:4, no Molčan už šancu na zisk prvého bodu pre slovenské farby z rúk nepustil. Za stavu 5:4 premenil hneď úvodný mečbal.
Molčan si po víťazstve pochvaľoval atmosféru v hľadisku. „Francúzski fanúšikovia boli skvelí a veľmi féroví aj vo chvíľach, keď som podával.
Bolo to zábavné, pretože obaja máme podobné krstné mená. Keď kričali Alex, tak vlastne povzbudzovali aj mňa.
Pred zápasom sme boli outsideri, ale nemáme čo stratiť, čo mi vyhovuje. Hrá sa nám ľahšie ako v domácom prostredí, kde sme pod väčším tlakom," uviedol v pozápasovom interview.
Pred zápasom Molčan necítil nervozitu. „Nebol som vôbec vystresovaný, to ma veľmi potešilo. Cítil som sa na kurte komfortne.
V úvodných gemoch som trochu hľadal tajming, ale záver prvého setu som zvládol perfektne. Za stavu 3:4 pri jeho brejkbale som mu tam šupol eso.
Druhý set som začal neskutočne, bol som aktívny, tlačil som ho a vstupoval do kurtu. On robil viac chýb. Za stavu 4:1 mu v geme dvakrát pomohla páska, trochu ho to nahecovalo. Veril som však, že to dotiahnem do víťazného konca.
Vedel som, že mám ešte jeden brejk k dobru a budem podávať s novými loptami. Davis Cup je špeciálna akcia. Na turnajoch často pohorím, lebo tam nie som hlavou a rozčuľujem sa.
V Davisovom pohári si to nemôžem dovoliť a musím byť stále sústredený, lebo nehrám za seba, ale za Slovensko," zdôraznil pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.