Wimbledon vyhrala bez prípravy. Jamrichová: Ženský tenis sa nedá porovnať s juniorkami

"Rok nebol celý ružový, nehrala som stále skvele. Boli aj chvíle, keď som mala pocit, že stagnujem a hľadám svoju hernú identitu, ale vždy som sa snažila vydať zo seba to najlepšie na kurte," povedala s úsmevom po úspešnej sezóne.

"To, že sa mi predtým nepodarilo dostať do finále, bolo pre mňa znamenalo malé víťazstvo. Titul bol už len čerešničkou na torte," opísala Jamrichová.

Aj keď sa už tešila na ženské turnaje, ktoré plánovala po Australian Open, hovorí, že do každého turnaja dáva všetko.

Minulý rok (2023) som sa tam cítila veľmi dobre, to bol rozhodujúci faktor," povedala Renáta Jamrichová v Tiebreak Tennis Podcaste .

"Pred Australian Open som sa rozhodovala, či tam vôbec pôjdem, pretože to bolo veľmi ďaleko. S trénerom sme sa rozhodli, že nebudem hrať ani žiadny prípravný turnaj.

Pred sezónou vedela, že na grandslamových turnajoch bude súťažiť iba na juniorskom okruhu. Chcela si ich užiť, aj keď až do tejto sezóny čakala na vytúžené finále dvojhry (titul už mala vo štvorhre, pozn.).

"Keď som videla video po premenenom mečbale, nevedela som, čo sa deje. Po chvíli som si to uvedomila a do očí sa mi tisli slzy," komentovala poslednú loptičku finálového zápasu.

V zápase s domácou Emerson Jonesovou vyhrala 6:4, 6:1 a video po premenenom mečbale obišlo svet. Jamrichová sa akoby nevedela radovať. V tom čase to bol pre ňu taký veľký úspech.

Keďže sme kamarátky, vedela som, že si budeme navzájom želať titul bez ohľadu na to, kto z nás vyhrá," povedala o svojom vzťahu s Austrálčankou.

"Hrali sme spolu iba dvakrát a vždy vo finále grandslamu. Bolo mi jej ľúto po Australian Open, ešte viac po Wimbledone. Zaslúžila sa tam dostať, ale nejako mi to proti nej vždy vyhovovalo.

S Terezou Valentovou prvýkrát hrali spolu štvorhru, ale podľa rodáčky z Trnavy od začiatku vychádzali mimoriadne dobre a hra bola plynulá a jednoduchá. Potvrdili to na kurte. Na ceste za titulom neprehrali ani set.

Bola som na to pripravená automaticky, bez tréningu," povedala Jamrichová, ktorá by nebola proti podobnému úspechu medzi ženami.

"Počas Australian Open som mala bolesti brušného svalu, ktorý som si niekoľkokrát zranila. Pokračovala som v hraní, aj keď som z toho bola nervózna. Avšak, vďaka liekom sa mi podarilo turnaj dokončiť.

Keď som po grandslame hrala ženský turnaj, tak som ho už zbytočne preťažovala, a vrátila som sa domov. Mala som sedemmilimetrovú trhlinu vo svale.

Neviem, ako som to vydržala. Bol to adrenalín, pretože som si to vo finále Australian Open ani nevšimla," dodala o svojom juniorskom konci.