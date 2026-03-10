Mix mladosti a skúsenosti. Srbská líderka nepríde, no tím má eso v debli

Srbská ženská tenisová jednotka Olga Danilovičová nenastúpi v dueli proti Slovensku na turnaji I. euro-africkej zóny Pohára Billie-Jean Kingovej v portugalskom meste Oeiras (7. - 11. apríla).
V nominácii kapitána Dušana Vemiča však figuruje Aleksandra Kruničová, ôsma najlepšia deblistka sveta. Okrem nej sú v srbskom tíme Lola Radivojevičová, Teodora Kostovičová, Mia Rističová a Natalija Seničová.
Slovenky sa v skupine stretnú aj s Chorvátskom a Litvou. V chorvátskej nominácii sú dve hráčky z elitnej singlovej svetovej stovky - Antonia Ružičová a Petra Marčinková. Ružičová sa na prestížnom turnaji WTA v kalifornskom Indian Wells prebojovala do 3. kola dvojhry.
Ďalšímí členkami chorvátskej ekipy sú Tara Würthová, Lea Boškovičová a Lucija Čirićová-Bagaričová.
Do nižšej fázy súťaže zostúpia najhoršie štyri družstvá. Slovensko pri žrebe figurovalo ako najvyššie nasadená krajina a automaticky ho zaradili do A-skupiny. Srbky žrebovali z tretieho koša.
„Je pred nami veľká výzva. Iba víťazi skupiny budú mať šancu zabojovať o postup do baráže. Máme náročnú skupinu, no verím, že dievčatá podajú maximálne výkony a budú dobre reprezentovať Srbsko. Náš tím je kombináciou mladosti a skúsenosti.
Chýba v ňom Olga Danilovičová, no k dispozícii bude Aleksandra Kruničová, ktorá patrí medzi najlepšie deblistky sveta. Máme mesiac na to, aby sme sa dobre pripravili na náročné zápasy," zdôraznil Vemič pre oficiálnu webovú stránku Srbského tenisového zväzu.