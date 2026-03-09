Muchová predviedla fantastický výkon. Pegulová sa na postup natrápila

Česká tenistka Karolína Muchová sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Indian Wells.
Turnajová trinástka zdolala v 3. kole Antoniu Ružičovú z Chorvátska 6:0, 6:3.
VIDEO: Zostrih zápasu Muchová - Ružičová v 3. kole Indian Wells 2026
Do ďalšej fázy postúpila aj piata nasadená domáca hráčka Jessica Pegulová, ktorá si poradila s dvadsaťšestkou „pavúka“ Lotyškou Jelenou Ostapenkovou v troch setoch 4:6, 6:3, 6:2.
Indian Wells 2026
Dvojhra žien - 3. kolo:
Jessica Pegulová (USA-5) - Jelena Ostapenková (Lot.-26) 4:6, 6:3, 6:2
Karolína Muchová (ČR-13) - Antonia Ružičová (Chor.) 6:0, 6:3