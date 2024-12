Veľká zmena v Jamrichovej kariére. Po rokoch zmenila trénera, chce sa posunúť

Do novej sezóny totiž vstúpi nielen s odlišným súťažným kalendárom, ale tiež s veľkou zmenou v jej sľubne rozvíjajúcej sa tenisovej kariére.

Sedemnásťročná Renáta Jamrichová bola v stredu v ankete Tenista roka vyhlásená za najlepšiu juniorku, no nie je vylúčené, že o dvanásť mesiacov bude ašpirovať aj na ocenenie v hlavnej kategórii.

BRATISLAVA. V roku 2024 získala ako juniorka tri grandslamové tituly, ovládla svoje prvé ženské turnaje a nechýbala ani v tíme Slovenska, ktorý v Pohári Billie Jean Kingovej dokráčal až do finále.

Jána Matúša v pozícii jej trénera strieda Matej Lipták, ktorý je zároveň dlhoročným koučom ženského reprezentačného tímu Slovenska.

"Je to pre mňa neskutočná zmena a práve pre to si na seba nepripúšťam žiaden tlak, čo sa týka výsledkov. Rada by som sa však posunula ako človek, aj ako tenistka," povedala Jamrichová pre STVR.