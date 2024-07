Krajší koniec si ani nemohla priať. Menia sa kulisy a Jamrichovú čakajú nové výzvy

BRATISLAVA. Keď Emerson Jonesová poslala loptičku do autu a rozhodkyňa zakričala game, set and match, ostala stáť ako prikovaná.

Ovládli ju emócie, nevedela, čo má robiť a hlavnej rozhodkyni zabudla podať ruku. Nič to však nemení na tom, že sa zapísala do histórie All England Clubu.

Renáta Jamrichová totiž získala trofej pre víťazku juniorskej dvojhry najslávnejšieho tenisového turnaja na svete - Wimbledonu.

Stala sa druhou Slovenkou, ktorá sa na londýnskej tráve tešila z titulu. Pred 23 rokmi sa to podarilo Daniele Hantuchovej, ktorá uspela v zmiešanej štvorhre.