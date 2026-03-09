Djokovič sa opäť trápil v troch setoch. Austrálčan nečakane vypadol

Srbský tenista Novak Djokovič sa prebojoval do osemfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells.
Tretí nasadený hráč zdolal v 3. kole domáceho Američana Aleksandara Kovacevica v troch setoch 6:4, 1:6, 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Djokovič - Kovacevic v 3. kole Indian Wells 2026
S turnajom sa rozlúčila šestka „pavúka“ Alex de Minaur. Austrálčana vyradil 27. nasadený Brit Cameron Norrie.
Indian Wells 2026
Dvojhra mužov - 3. kolo:
Novak Djokovič (Srb.-3) - Aleksandar Kovacevic (USA) 6:4, 1:6, 6:4
Cameron Norrie (V. Brit.-27) - Alex de Minaur (Aus.-6) 6:4, 6:4