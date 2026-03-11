    VIDEO: Sinner pocítil odpor Brazílčana. Na postup potreboval dva tajbrejky

    TASR|11. mar 2026 o 07:58
    Talian je v Indian Wells nasadená dvojka.

    Taliansky tenista Jannik Sinner a Nemec Alexander Zverev sa prebojovali do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells.

    Sinner zdolal v osemfinále v pozícii nasadenej dvojky Brazílčana Joaa Fonsecu 7:6 (6), 7:6 (4).

    VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Fonseca

    Zverev ako nasadená štvorka zvíťazil nad domácim Američanom Francesom Tiafoeom 6:3, 6:4.

    ATP Indian Wells

    dvojhra - osemfinále:

    Jannik Sinner (Tal.-2) - Joao Fonseca (Braz.) 7:6 (6), 7:6 (4)

    Alexander Zverev (Nem.-4) - Frances Tiafoe (USA-21) 6:3, 6:4

    Learner Tien (USA-25) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-18) 4:6, 6:1, 7:6 (4)

    Tenis

    dnes 07:58
