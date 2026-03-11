VIDEO: Sinner pocítil odpor Brazílčana. Na postup potreboval dva tajbrejky

Taliansky tenista Jannik Sinner a Nemec Alexander Zverev sa prebojovali do štvrťfinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells.
Sinner zdolal v osemfinále v pozícii nasadenej dvojky Brazílčana Joaa Fonsecu 7:6 (6), 7:6 (4).
VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Fonseca
Zverev ako nasadená štvorka zvíťazil nad domácim Američanom Francesom Tiafoeom 6:3, 6:4.
ATP Indian Wells
dvojhra - osemfinále:
Jannik Sinner (Tal.-2) - Joao Fonseca (Braz.) 7:6 (6), 7:6 (4)
Alexander Zverev (Nem.-4) - Frances Tiafoe (USA-21) 6:3, 6:4
Learner Tien (USA-25) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-18) 4:6, 6:1, 7:6 (4)