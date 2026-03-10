Súboj šampiónok ovládla Sabalenková. V budúcnosti odohráme ešte veľa zápasov, povedala

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je na turnaji WTA 1000 v americkom stredisku Indian Wells už vo štvrťfinále.
Nasadená i svetová jednotka v utorkovom osemfinále zdolala šestnástku podujatia Japonku Naomi Osakovú 6:2, 6:4.
Súboj štvornásobných grandslamových šampiónok v 4. kole jasne ovládla súčasná kráľovná svetového tenisu. Sabalenková postúpila medzi najlepšiu osmičku na štrnástom turnaji okruhu WTA za sebou.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Osaková
Aktuálna svetová jednotka sa s bývalou jednotkou stretla prvýkrát po ôsmich rokoch. Zatiaľ čo v septembri 2018 na US Open uspela neskoršia šampiónka Osaková, v utorok dominovala Bieloruska.
„Je šialené, že za toľko rokov sme proti sebe hrali len raz. Som si istá, že v budúcnosti odohráme ešte veľa zápasov,“ povedala Sabalenková, ktorá „piaty grandslam“ v Indian Wells zatiaľ nikdy nevyhrala.
Indian Wells 2026
Dvojhra žien - osemfinále:
Arina Sabalenková (Biel.-1) - Naomi Ósaková (Jap.-16) 6:2, 6:4