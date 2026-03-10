    Súboj šampiónok ovládla Sabalenková. V budúcnosti odohráme ešte veľa zápasov, povedala

    Aryna Sabalenková reaguje počas zápasu, v ktorom zdolala Naomi Osakovú.
    Aryna Sabalenková reaguje počas zápasu, v ktorom zdolala Naomi Osakovú. (Autor: REUTERS)
    TASR, ČTK|10. mar 2026 o 23:45
    ShareTweet0

    Postúpila medzi najlepšiu osmičku na štrnástom turnaji okruhu WTA za sebou.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je na turnaji WTA 1000 v americkom stredisku Indian Wells už vo štvrťfinále.

    Nasadená i svetová jednotka v utorkovom osemfinále zdolala šestnástku podujatia Japonku Naomi Osakovú 6:2, 6:4.

    Súboj štvornásobných grandslamových šampiónok v 4. kole jasne ovládla súčasná kráľovná svetového tenisu. Sabalenková postúpila medzi najlepšiu osmičku na štrnástom turnaji okruhu WTA za sebou.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Osaková

    Aktuálna svetová jednotka sa s bývalou jednotkou stretla prvýkrát po ôsmich rokoch. Zatiaľ čo v septembri 2018 na US Open uspela neskoršia šampiónka Osaková, v utorok dominovala Bieloruska.

    „Je šialené, že za toľko rokov sme proti sebe hrali len raz. Som si istá, že v budúcnosti odohráme ešte veľa zápasov,“ povedala Sabalenková, ktorá „piaty grandslam“ v Indian Wells zatiaľ nikdy nevyhrala.

    Indian Wells 2026

    Dvojhra žien - osemfinále:

    Arina Sabalenková (Biel.-1) - Naomi Ósaková (Jap.-16) 6:2, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Aryna Sabalenková reaguje počas zápasu, v ktorom zdolala Naomi Osakovú.
    Aryna Sabalenková reaguje počas zápasu, v ktorom zdolala Naomi Osakovú.
    Súboj šampiónok ovládla Sabalenková. V budúcnosti odohráme ešte veľa zápasov, povedala
    ut 23:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Súboj šampiónok ovládla Sabalenková. V budúcnosti odohráme ešte veľa zápasov, povedala