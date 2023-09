Jamrichová pokračuje v skvelých výkonoch, na juniorskom US Open vyradila českú súperku

NEW YORK. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do štvrťfinále juniorskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Najvyššie nasadená hráčka zvíťazila v treťom kole nad Češkou Nikolou Bartůňkovou 6:4, 6:3.

V boji o semifinále narazí na víťazku súboja medzi Ruskou Anastasijou Gurevovou a domácou Valerie Glozmanovou.