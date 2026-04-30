VIDEO: Nasadený Nór neobháji titul v Madride. Prekvapujúco prehral s mladým Belgičanom

ATP Madrid 2026
Muži - štvrťfinále:
Alexander Blockx (Belg.) - Casper Ruud (Nór.-12) 6:4, 6:4
Nórsky tenista Casper Ruud titul na turnaji ATP Masters 1000 v Madride neobháji. Vo štvrťfinále prehral dvakrát 4:6 s Alexander Blockxom z Belgicka, ktorého čaká prvé semifinále na okruhu ATP.
Ruud v úvodnom sete zmazal stratu 2:4, potom však za stavu 4:4 opäť prišiel o podanie a Blockx vzápätí rozhodol.
V druhom sete pätnásty hráč sveta odvrátil tri mečbaly, no pri štvrtom už Belgičan zápas ukončil.
Blockxa, ktorý je v rebríčku na 69. mieste, čaká v premiérovom semifinále buď Talian Flavio Cobolli, alebo tretí hráč sveta Alexander Zverev z Nemecka, ktorý v osemfinále vyradil Čecha Jakub Menšíka.
Už teraz má Blockx istotu, že v novom vydaní rebríčka si zlepší osobné maximum na 35. miesto.
Jeho najväčším doterajším úspechom je finálová účasť na minuloročnom Turnaji majstrov hráčov do 20 rokov, ktorý však ATP nepočíta medzi oficiálne turnaje.
Belgičan na ceste do svojho prvého semifinále na okruhu ATP vyradil štyroch nasadených hráčov, v 3. kole aj turnajovú trojku Felixa Augera-Aliassimea.
„Som šťastný, že tu môžem byť. Páčil sa mi už prvý zápas, hoci v 1. kole som sa ledva udržal v hre.
Už s tým som bol spokojný, postup do semifinále je niečo, o čom som na začiatku ani nesníval. Som hrdý na to, ako som hral posledných pár zápasov,“ citovala agentúra DPA Blockxa.