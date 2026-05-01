Končí éra japonskej legendy. Tenista po rokoch boja so zraneniami ohlásil definitívne rozhodnutie

Tridsaťšesťročný japonský tenista Kei Nišikori po tejto sezóne ukončí svoju kariéru. Oznámil to na sociálnej sieti.
V roku 2014 sa na US Open stal prvým ázijským mužom, ktorý sa prebojoval do grandslamového finále vo dvojhre.
Ako prvý Japonec sa dostal do top 10 v mužskom rebríčku, jeho maximom je štvrtá priečka v marci 2015. Na OH 2016 v Riu si vybojoval bronz. Nišikori vyhral 12 turnajov na okruhu ATP.
Jeho kariéru však výrazne poznačili zranenia. Minulý mesiac priznal, že fyzicky už „sotva vládze“. Napriek tomu plánuje dohrať sezónu a rozlúčiť sa s kariérou na kurte.
„Boli aj chvíle, keď ma premohla frustrácia a úzkosť po opakovaných zraneniach, ktoré mi bránili hrať tak, ako by som chcel. Napriek tomu ma moja láska k tenisu a viera, že sa môžem stať silnejším hráčom, vždy priviedli späť na dvorec. Budem si vážiť každý okamih zostávajúcej kariéry a bojovať až do samého konca,“ uviedol podľa agentúry AFP.
Skúsený Japonec priznal, že rozhodnutie nebolo jednoduché. „Ak mám byť úprimný, stále si želám, aby som mohol pokračovať v hráčskej kariére. Keď sa obzriem späť, môžem hrdo povedať, že som do toho dal všetko,“ povedal.
Kei Nišikori odišiel ako 14-ročný z Japonska na Floridu, kde trénoval v prestížnej IMG Academy. Najúspešnejšie obdobie zažil práve v roku 2014, keď vyhral štyri turnaje a okrem finále US Open vyradil v semifinále aj favorita Novaka Djokoviča.
Svoj posledný titul získal v roku 2019 v Brisbane. Momentálne sa nachádza až na 464. mieste vo svetovom rebríčku a v tejto sezóne pôsobí prevažne na challengerových turnajoch.