Jamrichová úspešne absolvovala operáciu kolena. Zranila sa ešte koncom septembra

BRATISLAVA. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová úspešne absolvovala operáciu zraneného kolena, oznámila na Instagrame.
Len 18-ročná veľká nádej slovenského tenisu sa zranila v septembri na turnaji nižšej kategórie v Portugalsku.
Na podujatí v Caldas da Rainha prešla cez dve súperky, no pri ďalšej ju stopli nepekné okolnosti.
Rodáčka z Trnavy počas juniorskej kariéry ovládla Australian Open aj Wimbledon. S tenisom začala až v trinástich rokoch, predtým sa venovala plávaniu. V rebríčku WTA jej aktuálne patrí 256. priečka.