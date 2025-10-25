    Jamrichová úspešne absolvovala operáciu kolena. Zranila sa ešte koncom septembra

    Renáta Jamrichová si poranila koleno.
    Renáta Jamrichová si poranila koleno.
    Sportnet|25. okt 2025 o 22:33
    Zranenie si privodila na turnaji v Portugalsku.

    BRATISLAVA. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová úspešne absolvovala operáciu zraneného kolena, oznámila na Instagrame.

    Len 18-ročná veľká nádej slovenského tenisu sa zranila v septembri na turnaji nižšej kategórie v Portugalsku.

    Na podujatí v Caldas da Rainha prešla cez dve súperky, no pri ďalšej ju stopli nepekné okolnosti.

    Rodáčka z Trnavy počas juniorskej kariéry ovládla Australian Open aj Wimbledon. S tenisom začala až v trinástich rokoch, predtým sa venovala plávaniu. V rebríčku WTA jej aktuálne patrí 256. priečka.

    so 22:33
