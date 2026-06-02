Češka si mohla zahrať po boku Sereny Williamsovej: Veľmi ťažko som sa rozhodovala

Česká tenistka Kateřina Siniaková si mohla budúci týždeň zahrať štvorhru na turnaji v Queen's Clube po boku Američanky Sereny Williamsovej.
Ponuku americkej legendy však musela pre odlišný program odmietnuť. Svetová deblová jednotka to v utorok uviedla v rozhovore s novinármi po postupe do semifinále štvorhry na Roland Garros.
„Pochválim sa, že som mala tú česť dostať od nej správu,“ uviedla Siniaková. „Bohužiaľ, v týždni, keď sa ona vracia, ja nehrám,“ povedala tridsaťročná rodáčka z Hradca Králové.
Ženský turnaj na tráve v Londýne sa uskutoční od 8. do 14. júna. Je teda na programe hneď po skončení Roland Garros, kde Siniaková momentálne hrá štvorhru po boku ďalšej Američanky, Taylor Townsendovej.
Po utorkovom víťazstve nad belgicko-slovinským párom Magali Kempenová a Andreja Klepačová 6:1, 6:3 sú nasadené jednotky už v semifinále.
„Veľmi ťažko som sa rozhodovala, či si zahrať s takou legendou, alebo si trochu oddýchnuť. Myslím si, že pre tenis je skvelé, že je späť. Uvidíme, v akej bude forme, ale vidieť ju opäť na kurte je... wow,“ povedala Siniaková.
Držiteľka 23 grandslamových titulov Williamsová získala kontakt na Siniakovú práve cez Townsendovú. Tá ju mala na túto možnosť pripraviť, ale zabudla jej to povedať.
„Bol to trochu vtipný príbeh, pretože moje číslo má od Taylor. A Taylor mi mala povedať, že mi bude písať, ale nepovedala. O to zaujímavejšie to bolo.
Taylor ten týždeň tiež nehrá, takže neviem, ako to celé bolo. Pre mňa je už len tá správa a jej číslo niečo výnimočné,“ uviedla Siniaková.
Hoci musela ponuku štyridsaťštyriročnej Williamsovej odmietnuť, verí, že podobnú príležitosť ešte niekedy dostane. Podľa špekulácií by mala Američanka nastúpiť v Queen's Clube s Kanaďankou Victoriou Mbokovou.
„Zahrať si s takou legendou by bola česť. Veľmi ma mrzelo, že to takto dopadlo, ale nedalo sa to skĺbiť. Potom hrám kvalifikáciu v Berlíne. Ak to vyjde niekedy inokedy, budem veľmi rada,“ povedala Siniaková.