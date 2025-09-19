    Jamrichová sa zranila pri prvej loptičke zápasu. Kurt opustila na invalidnom vozíku

    Renáta Jamrichová si poranila koleno.
    Renáta Jamrichová si poranila koleno. (Autor: Facebook/caldasdarainhaladiesopen)
    SITA|19. sep 2025 o 15:14
    Slovenská tenistka sa predstavila na turnaji v Portugalsku.

    CALDAS. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová sa na turnaji nižšej kategórie v Portugalsku prebojovala do štvrťfinále, no ďalej už nešla.

    Len 18-ročná veľká nádej slovenského tenisu totiž v boji o semifinále odohrala len jeden jedinú loptu proti Ruske Poline Jatčenkovej. Pokračovať ďalej nemohla, poranila si totiž koleno.

    Na podujatí v Caldas da Rainha prešla cez dve súperky, no pri ďalšej ju stopli nepekné okolnosti. Miernou favoritkou podľa postavenia v rebríčku WTA bola práve Slovenka.

    "Mladá zázračná hráčka Renáta Jamrichová (možno hráčka v najlepšej forme) musela opustiť kurt na invalidnom vozíku po zranení kolena v prvej výmene duelu," zhodnotil portugalský novinár Steve Grácio na sociálnej sieti.

    Rodáčka z Trnavy počas juniorskej kariéry ovládla Australian Open aj Wimbledon. S tenisom začala až v trinástich rokoch, predtým sa venovala plávaniu. V rebríčku WTA jej aktuálne patrí 229. priečka.

