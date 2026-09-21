    Rybakinová a Sinner sú naďalej na čele, v rebríčkoch zásadné zmeny nenastali

    Jelena Rybakinová
    Jelena Rybakinová (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. sep 2026 o 11:20
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    Slovenskými jednotkami sú Šramková a Molčan.

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA.

    Jednotkou sa pred týždňom stala prvýkrát v kariére a po 99 týždňoch z čela zosadila Bielorusku Arinu Sobolenkovú. Tú zdolala vo finále na poslednom grandslame sezóny US Open.

    V elitnej desiatke nenastali žiadne pohyby.

    Najlepšia Slovenka Rebecca Šramková po predošlom posune o päť miest zostáva na 146. priečke. Až o 21 pozícií sa posunula Mia Pohánková, ktorá figuruje na 212. mieste. O tri priečky vyššie je Viktória Hrunčáková.

    Na čele rebríčka ATP naďalej figuruje taliansky tenista Jannik Sinner. Víťaz US Open Alexander Zverev na druhej priečke stráca na svetovú jednotku 1810 bodov. V elitnej desiatke celkovo nenastali žiadne posuny.

    Zo Slovákov je stále najvyššie postavený Alex Molčan, ktorý klesol z 94. na 96. priečku.

    Rebríček WTA

    /k 21. septembru/

    1.

    (1.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    9901 b

    2.

    (2.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    7875 b

    3.

    (3.)

    Jessica Pegulová

    USA

    7265 b

    4.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    7244 b

    5.

    (5.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    5743 b

    6.

    (6.)

    Linda Nosková

    Česko

    5328 b

    7.

    (7.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    4809 b

    8.

    (8.)

    Karolína Muchová

    Česko

    4683 b

    9.

    (9.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    4119 b

    10.

    (10.)

    Marta Kosťuková

    Ukrajina

    4040 b

    146.

    (146.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    499 b

    209.

    (208.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    369 b

    212.

    (233.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    364 b

    Rebríček ATP

    /k 21. septembru/:

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    11 500 b

    2.

    (2.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    9690 b

    3.

    (3.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    5560 b

    4.

    (4.)

    Ben Shelton

    USA

    4680 b

    5.

    (5.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    3890 b

    6.

    (6.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3770 b

    7.

    (7.)

    Flavio Cobolli

    Taliansko

    3720 b

    8.

    (8.)

    Frances Tiafoe

    USA

    3380 b

    9.

    (9.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3300 b

    10.

    (10.)

    Taylor Fritz

    USA

    3175 b

    94.

    (94.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    637 b

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