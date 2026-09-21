Rybakinová a Sinner sú naďalej na čele, v rebríčkoch zásadné zmeny nenastali

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA.
Jednotkou sa pred týždňom stala prvýkrát v kariére a po 99 týždňoch z čela zosadila Bielorusku Arinu Sobolenkovú. Tú zdolala vo finále na poslednom grandslame sezóny US Open.
V elitnej desiatke nenastali žiadne pohyby.
Najlepšia Slovenka Rebecca Šramková po predošlom posune o päť miest zostáva na 146. priečke. Až o 21 pozícií sa posunula Mia Pohánková, ktorá figuruje na 212. mieste. O tri priečky vyššie je Viktória Hrunčáková.
Na čele rebríčka ATP naďalej figuruje taliansky tenista Jannik Sinner. Víťaz US Open Alexander Zverev na druhej priečke stráca na svetovú jednotku 1810 bodov. V elitnej desiatke celkovo nenastali žiadne posuny.
Zo Slovákov je stále najvyššie postavený Alex Molčan, ktorý klesol z 94. na 96. priečku.
Rebríček WTA
/k 21. septembru/
1.
(1.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
9901 b
2.
(2.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
7875 b
3.
(3.)
Jessica Pegulová
USA
7265 b
4.
(4.)
Coco Gauffová
USA
7244 b
5.
(5.)
Mirra Andrejevová
Rusko
5743 b
6.
(6.)
Linda Nosková
Česko
5328 b
7.
(7.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
4809 b
8.
(8.)
Karolína Muchová
Česko
4683 b
9.
(9.)
Iga Swiateková
Poľsko
4119 b
10.
(10.)
Marta Kosťuková
Ukrajina
4040 b
146.
(146.)
Rebecca Šramková
Slovensko
499 b
209.
(208.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
369 b
212.
(233.)
Mia Pohánková
Slovensko
364 b
Rebríček ATP
/k 21. septembru/:
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
11 500 b
2.
(2.)
Alexander Zverev
Nemecko
9690 b
3.
(3.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
5560 b
4.
(4.)
Ben Shelton
USA
4680 b
5.
(5.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
3890 b
6.
(6.)
Daniil Medvedev
Rusko
3770 b
7.
(7.)
Flavio Cobolli
Taliansko
3720 b
8.
(8.)
Frances Tiafoe
USA
3380 b
9.
(9.)
Alex de Minaur
Austrália
3300 b
10.
(10.)
Taylor Fritz
USA
3175 b
94.
(94.)
Alex Molčan
Slovensko
637 b