Koľko zarábajú legionári v lige? Zaujímavosti i bizarnosti z práce agenta (Hokejový BOSS)

Hokejová Tipsport liga má za sebou 8. kôl, pričom tabuľka je vzácne vyrovnaná. Prvý a ôsmy tím delia od seba 4 body.
Na čele je Spišská Nová Ves, po boku Slovana a Liptovského Mikuláša. Nitra naďalej tápa a je predposledná, Prešov je stále bez výhry.
V Hokejovom BOSS-ovi sme sa rozprávali nielen o aktuálnom dianí, ale vďaka prítomnosti hráčskeho agenta Tomáša Gbúra sme sa venovali téme legionárov, rozoberali tému platov hráčov a ich pôsobeniu v kluboch.
Moderátor Stanislav Benčat debatoval s Borisom Valábikom a spomínaným agentom Tomášom Gbúrom aj o posledných zápasoch.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Všetci pochválili hru Spišskej Nove Vsi, ktorá naposledy zdolala Slovan 6:1. Jedinou škvrnou zápasu bola skutočnosť, že zápas nesledovala zaplnená hala, ale len dve tretiny kapacity.
„Spišská má skutočne dobrý štart. Tu sme to v našich odhadoch veľmi netrafili. Dávali sme ich nižsšie,“ zhodli sa v konštatovaní Boris a Stano.
„Skvele hrá, ako už tradične, Danick Martel. Ondro ho aj tipoval, že bude najproduktívnejší hráč súťaže. Aktuálne ním aj je. Za osem zápasov nazbieral 14 bodov,“ doplnil Stano o zaujímavú štatistiku.
Následne sa duo tradičných BOSS-ov venovalo hosťovi, na ktorého smerovalo množstvo zaujímavých otázok.
Čo sa teda dozviete v najnovšom vydaní podcastu Hokejový BOSS?
- Ako vyzerá komunikácia s manažérom a hráčskymi agentami?
- Aké požiadavky majú zahraniční hráči pred príchodom na Slovensko?
- Čo vedia o slovenskej lige?
- Aké platy majú legionári na Slovensku?
- Aké najväčšie bizarnosti zažil Gbúr počas svojej kariéry?
- Aké hviezdy pritiahol na Slovensko a následne predal do zahraničia?
- Aká je komunikácia hráčov s agentami?
- Čo sa deje s hráčom, ktorý skončí v lige po pár zápasoch?
- Aký telefonát šokoval agenta Tomáša Gbúra?
- Kto sa stal BOSS-om Týždňa?
- Čo zaznelo v rubrike NENI Týždňa?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní podcastu Hokejový BOSS.