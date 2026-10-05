Koľko zarábajú legionári v lige? Zaujímavosti i bizarnosti z práce agenta (Hokejový BOSS)

Boris Valábik a Tomáš Gbúr v podcaste Hokejový BOSS.
Boris Valábik a Tomáš Gbúr v podcaste Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
Sportnet|5. okt 2026 o 17:00
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Pozrite si a vypočujte si piaty diel tretej série podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2026/2027.

Hokejová Tipsport liga má za sebou 8. kôl, pričom tabuľka je vzácne vyrovnaná. Prvý a ôsmy tím delia od seba 4 body.

Na čele je Spišská Nová Ves, po boku Slovana a Liptovského Mikuláša. Nitra naďalej tápa a je predposledná, Prešov je stále bez výhry.

V Hokejovom BOSS-ovi sme sa rozprávali nielen o aktuálnom dianí, ale vďaka prítomnosti hráčskeho agenta Tomáša Gbúra sme sa venovali téme legionárov, rozoberali tému platov hráčov a ich pôsobeniu v kluboch.

Moderátor Stanislav Benčat debatoval s Borisom Valábikom a spomínaným agentom Tomášom Gbúrom aj o posledných zápasoch.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Všetci pochválili hru Spišskej Nove Vsi, ktorá naposledy zdolala Slovan 6:1. Jedinou škvrnou zápasu bola skutočnosť, že zápas nesledovala zaplnená hala, ale len dve tretiny kapacity.

„Spišská má skutočne dobrý štart. Tu sme to v našich odhadoch veľmi netrafili. Dávali sme ich nižsšie,“ zhodli sa v konštatovaní Boris a Stano.

„Skvele hrá, ako už tradične, Danick Martel. Ondro ho aj tipoval, že bude najproduktívnejší hráč súťaže. Aktuálne ním aj je. Za osem zápasov nazbieral 14 bodov,“ doplnil Stano o zaujímavú štatistiku.

Následne sa duo tradičných BOSS-ov venovalo hosťovi, na ktorého smerovalo množstvo zaujímavých otázok.

Čo sa teda dozviete v najnovšom vydaní podcastu Hokejový BOSS?

  • Ako vyzerá komunikácia s manažérom a hráčskymi agentami? 
  • Aké požiadavky majú zahraniční hráči pred príchodom na Slovensko? 
  • Čo vedia o slovenskej lige? 
  • Aké platy majú legionári na Slovensku? 
  • Aké najväčšie bizarnosti zažil Gbúr počas svojej kariéry? 
  • Aké hviezdy pritiahol na Slovensko a následne predal do zahraničia? 
  • Aká je komunikácia hráčov s agentami? 
  • Čo sa deje s hráčom, ktorý skončí v lige po pár zápasoch? 
  • Aký telefonát šokoval agenta Tomáša Gbúra? 
  • Kto sa stal BOSS-om Týždňa? 
  • Čo zaznelo v rubrike NENI Týždňa?

Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní podcastu Hokejový BOSS.

Hokejový BOSS

So štartom novej hokejovej sezóny 2026/2027 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

Na snímke zľava Cole Cassels (Zvolen) a brankár Banskej Bystrice Evan Buitenhuis počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen.
Na snímke zľava Cole Cassels (Zvolen) a brankár Banskej Bystrice Evan Buitenhuis počas zápasu 1. kola Tipsport ligy HC ‘05 TAM Banská Bystrica - HKM Zvolen.
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