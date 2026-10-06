Slováci sa v baráži nepredstavia. Sauer odvrátil zlyhanie, no Angličania im nepomohli

Kvalifikácia EURO U21 2027 - skupina D
Andorra U21 - Slovensko U21 1:2 (0:1)
Góly: 74. Sola – 18. Sauer (pen.), 90+1. Sauer
Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa nepredstavia na budúcoročnom európskom šampionáte tejto vekovej kategórie.
Na zabezpečenie druhej priečky zaisťujúcej účasť v novembrovej baráži im nestačilo ani utorkové víťazstvo v Andorre 2:1.
Slováci totiž museli získať viac bodov ako Íri, ktorí doma zdolali už postupujúce Anglicko 3:1 a predstavia sa v baráži vďaka lepšej bilancii zo vzájomných duelov so Slovenskom.
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Priebeh zápasu Andorra U21 - Slovensko U21
I. polčas:
Doplníme...
II. polčas:
Doplníme...