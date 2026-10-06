Slováci sa v baráži nepredstavia. Sauer odvrátil zlyhanie, no Angličania im nepomohli

Futbalisti Slovenska ďakujú fanúšikom
Futbalisti Slovenska ďakujú fanúšikom (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|6. okt 2026 o 20:52
ShareTweet1

Dvadsaťjednotka končí v boji o majstrovstvá Európy.

Kvalifikácia EURO U21 2027 - skupina D

Andorra U21 - Slovensko U21 1:2 (0:1)

Góly: 74. Sola – 18. Sauer (pen.), 90+1. Sauer

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov sa nepredstavia na budúcoročnom európskom šampionáte tejto vekovej kategórie.

Na zabezpečenie druhej priečky zaisťujúcej účasť v novembrovej baráži im nestačilo ani utorkové víťazstvo v Andorre 2:1.

Slováci totiž museli získať viac bodov ako Íri, ktorí doma zdolali už postupujúce Anglicko 3:1 a predstavia sa v baráži vďaka lepšej bilancii zo vzájomných duelov so Slovenskom.

Správu aktualizujeme.

Priebeh zápasu Andorra U21 - Slovensko U21

I. polčas:

Doplníme...

II. polčas:

Doplníme...

Tabuľka skupiny D

Reprezentácie

Futbalisti Slovenska ďakujú fanúšikom
Futbalisti Slovenska ďakujú fanúšikom
Slováci sa v baráži nepredstavia. Sauer odvrátil zlyhanie, no Angličania im nepomohli
dnes 20:521
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Slováci sa v baráži nepredstavia. Sauer odvrátil zlyhanie, no Angličania im nepomohli