Najvyššie víťazstvo za posledné roky. Slováci zdolali Moldavcov rozdielom triedy

Liga národov - C-divízia, skupina 3
Moldavsko - Slovensko 0:4 (0:2)
Góly: 8. Strelec, 44. Suslov, 60. Hancko, 75. Haraslín
Rozhodovali: Frid - Barbiro, Koltunoff (všetci Izr.), ŽK: Rata, Iovu (obaja Mol.).
Moldavsko: Celeadnic - Revenco (76. Motpan), Baboglo (65. Stefan), Iovu, Gherasimencov (58. Dros), Reabciuk - Fratea, Rata (58. Dumbravanu), Perciun - Clescenco (65. Stina), Popescu
Slovensko: Greif - Mesík, Škriniar, Obert (82. Šatka), Hancko - Suslov (82. Pokorný), Lobotka, Duda (67. Rigo) - Schranz (67. Sauer), Strelec (82. Prekop), Haraslín
Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila vo štvrtom zápase nového ročníka Ligy národov, Moldavsko zdolala na jeho pôde hladko 4:0.
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Dvojgólový náskok vypracovali hosťom v úvodnom dejstve presné zásahy Davida Strelca a Tomáša Suslova, po zmene strán sa presadili Dávid Hancko s Lukášom Haraslínom.
Slováci si upevnili pozíciu lídra 3. skupiny a návrat do B-divízie im zabezpečí aspoň bod v novembrovom domácom stretnutí proti Faerským ostrovom.
„Sokoli“ dosiahli jubilejné 20. víťazstvo pod vedením trénera Vladimíra Weissa st. Na čele skupiny majú 10 bodov, o šesť viac ako druhí Faerčania.
Štyri góly sa Slovákom naposledy podarilo streliť v júni 2024, keď rovnakým výsledkom v prípravnom zápase zdolali Wales.
Slovenskému tímu stačí na spečatenie postupu do B-divízie získať jeden bod v zostávajúcich dvoch dueloch.
Pred „sokolov“ sa môžu dostať už iba Faerské ostrovy, ktoré potrebujú 13. novembra zdolať vonku Slovensko a vyhrať aj nad Moldavskom.
Ak aj Slováci so severským súperom nezískajú bod, budú mať ďalšiu šancu o tri dni neskôr v závere tohtoročnej edície LN v Kazachstane.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Domáci tím sa dostal ako prvý k ohrozeniu brány, keď vo 4. minúte napriahol spoza šestnástky Fratea. Jeho strela ľavačkou natiahla Greifa, ale slovenský brankár nemusel zasahovať.
Prešli necelé dve minúty a tutovku Moldavska zahodil Clescenco. Lopta sa od Obertovej nohy odrazila k moldavskému útočníkovi, ktorý sám šprintoval na Greifa, no vo veľkej šanci netrafil priestor brány.
Trest pre balkánsky tím prišiel v ôsmej minúte, keď Slováci zahrali pri štandardnej situácii signál, po ktorom centroval Haraslín.
Lopta preletela pokutovým územím na Škriniara, ktorý na dvakrát neprepálil Celeadnica, avšak podarilo sa to z blízka v páde Strelcovi – 0:1.
Ten sa dostal do ďalšej sľubnej príležitosti po štvrťhodine hry, ale moldavského brankára neobstrelil. Moldavcom zmaril v 20. minúte veľkú šancu Škriniar, ktorý výborne vystúpil proti Clescencovi a odobral mu loptu.
Po hluchšom úseku hry Slovenska smerom dopredu zafungovala v 32. minúte spolupráca Hancka s Haraslínom. Prvý menovaný poslal loptu za obrancu slovenskému krídelníkovi, ktorý si ju zasekol, vrátil Hanckovi a ten vystrelil vysoko nad bránu.
Po strate Suslova strieľal onedlho Perciun, ale Greif loptu smerujúcu k žrdi s istotou zalepil do rukavíc. Dvojgólové vedenie zabezpečil hosťujúcemu tímu prekvapivou strelou spoza šestnástky Suslov.
II. polčas:
Slováci mali nahraté a nepotrebovali sa hnať dopredu. Čoraz viac boli nútení otvárať hru domáci, čím mohol vznikať Slovensku priestor na kontry.
Po prenesení lopty na Haraslína sa mohlo dýchať slovenskému tímu ešte lepšie v 60. minúte.
Haraslín priťukol loptu Hanckovi a ten s prispením teču brániaceho hráča prekonal Celeadnica – 0:3.
Ďalší gól mohol pridať v 75. minúte striedajúci Sauer, avšak po peknom nábehu za obranu trafil iba do brankára.
Slovenský mladík však o pár sekúnd neskôr vypracoval stopercentnú pozíciu pre Haraslína a bolo 4:0 z pohľadu Slovenska.
Hlasy po zápase
Vladimír Weiss st., tréner SR: „Začali sme hrať vyššie, urobili sme dve pozičné chyby a súper mal veľkú šancu. Potom sa prejavila naša kvalita. Dali sme gól, ktorý nás upokojil. Druhý polčas bol z našej strany výborný. Dnes hrali všetci veľmi dobre, ale Tomáš Suslov vynikal, dal krásny gól. 'Domino' Greif predviedol pár výborných zákrokov.“
Stanislav Lobotka, stredopoliar SR: „Boli to ťažké zápasy, najnáročnejší bol asi na Faerských ostrovoch. Som rád, že som zdravý a že sme zvládli tento zápas v Moldavsku. Sme bližšie k postupu do B-divízie. Na začiatkoch zápasov možno nie sme hlavou, chýbajú nám tam detaily. Súper si po skrumáži vytvoril prvú šancu, no nepremenil ju a potom sme udreli my.“
David Strelec, útočník SR a autor gólu na 1:0: „Hodnotím to pozitívne, aj keď prvý polčas nevyzeral z našej strany najlepšie. V tom druhom sme hrali svoju hru a myslím si, že nám dosť pomohlo, že súper sa to snažil otvoriť a hrať 1 na 1. To nám vyhovuje aj proti lepším súperom. Konečne sme to zvládli aj s vyšším gólovým rozdielom.“
Tomáš Suslov, útočník SR a autor gólu na 2:0: „Som rád, že som sa odvďačil trénerovi za dôveru gólom. Dať štyri góly na pôde súpera je veľmi dobrá vizitka. Moldavci boli nepríjemní, v úvode zápasu mali veľkú šancu, no našťastie ju nepremenili. Sme blízko k postupu do B-divízie. Verím, že v novembri to dotiahneme do úspešného konca.“
Lukáš Haraslín, krídelník SR a autor gólu na 4:0: „Verím, že teraz už to doma doklepneme v zápase s Faerskými ostrovmi. Dnes veľmi dôležité, ale ťažké víťazstvo. Možno výsledok 4:0 pre niekoho vyzerá jednoducho. Opäť trochu pomalší začiatok z našej strany, Moldavci mali vyloženú šancu za stavu 0:0, keď išiel ich hráč sám na bránu. Potom sa ukázala naša kvalita, sila a hlavne to, že sme premenili šance.“