Najvyššie víťazstvo za posledné roky. Slováci zdolali Moldavcov rozdielom triedy

Vľavo David Strelec (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi
Fotogaléria (34)
Vľavo David Strelec (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi (Autor: TASR)
TASR|6. okt 2026 o 22:37
ShareTweet3

Triumf spečatili gólom z penalty.

Liga národov - C-divízia, skupina 3

Moldavsko - Slovensko 0:4 (0:2)

Góly: 8. Strelec, 44. Suslov, 60. Hancko, 75. Haraslín

Rozhodovali: Frid - Barbiro, Koltunoff (všetci Izr.), ŽK: Rata, Iovu (obaja Mol.).

Moldavsko: Celeadnic - Revenco (76. Motpan), Baboglo (65. Stefan), Iovu, Gherasimencov (58. Dros), Reabciuk - Fratea, Rata (58. Dumbravanu), Perciun - Clescenco (65. Stina), Popescu

Slovensko: Greif - Mesík, Škriniar, Obert (82. Šatka), Hancko - Suslov (82. Pokorný), Lobotka, Duda (67. Rigo) - Schranz (67. Sauer), Strelec (82. Prekop), Haraslín

Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila vo štvrtom zápase nového ročníka Ligy národov, Moldavsko zdolala na jeho pôde hladko 4:0.

Dvojgólový náskok vypracovali hosťom v úvodnom dejstve presné zásahy Davida Strelca a Tomáša Suslova, po zmene strán sa presadili Dávid Hancko s Lukášom Haraslínom.

Slováci si upevnili pozíciu lídra 3. skupiny a návrat do B-divízie im zabezpečí aspoň bod v novembrovom domácom stretnutí proti Faerským ostrovom.

„Sokoli“ dosiahli jubilejné 20. víťazstvo pod vedením trénera Vladimíra Weissa st. Na čele skupiny majú 10 bodov, o šesť viac ako druhí Faerčania.

Fotogaléria zo zápasu Moldavsko - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke vľavo David Strelec (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, uprostred Milan Škriniar a Dávid Hancko počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
Na snímke sprava Tomáš Suslov (Slovensko) a Vladimir Fratea (Moldavsko) v súboji o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
Na snímke vľavo David Strelec (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
Milan Škriniar s loptou počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
34 fotografií
Na snímke zľava tréner Vladimír Weiss st. (Slovensko) a tréner Lilian Popescu (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke zľava Ivan Mesík (Slovensko) a Oleg Reabciuk (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke sprava Ivan Schranz (Slovensko) a Sergiu Perciun (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred zápasom C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026. Horný rad zľava: Adam Obert, Dávid Hancko, Milan Škriniar, Ivan Schranz, David Strelec a brankár Dominik Greif. Dolný rad zľava: Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, Ondrej Duda, Stanislav Lobotka a Ivam Mesík.Na snímke Dávid Hancko (Slovensko) reaguje počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke David Strelec (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke zľava David Strelec (Slovensko) a Oleg Reabciuk (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke vľavo Ivan Schranz (Slovensko) padá a vpravo dole brankár Dumitru Celeadnic (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke brankár Dumitru Celeadnic (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke zľava Ivan Schranz (Slovensko) a Oleg Reabciuk (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke sprava Milan Škriniar (Slovensko) a Ioan-Calin Revenco (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke vpravo Tomáš Suslov (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, zľava Lukáš Haraslín, Ondrej Duda, Milan Škriniar, Dávid Hancko, Adam Obert počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke brankár Dumitru Celeadnic (Moldavsko) reaguje po góle Tomáša Suslova počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke vľavo Tomáš Suslov (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčom Dávidom Hanckom počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Slovakia players celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's Ivan Schranz, left, challenges for the ball with Moldova's Vladislav Baboglo during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's David Hancko, centre left, celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia players celebrate after Slovakia's Tomas Suslov scored his side's second goal during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Na snímke brankár Dominik Greif (Slovensko) chytá loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Slovakia's fans cheer their team during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's players celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's players celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's Leo Sauer, left, kicks the ball ahead of Moldova's Daniel Dumbravanu during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's fans cheer their team during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's Lukas Haraslin, right, challenges for the ball with Moldova's Ioan-Calin Revenco during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's David Hancko, left, and Slovakia's Lukas Haraslin react during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)From left, Moldova's Iurie Iovu, Slovakia's Ivan Schranz, Moldova's Cristian Dros in action during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke hráči Slovenska (vľavo) a hráči Moldavska (vpravo) pózujú pred zápasom C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.

Štyri góly sa Slovákom naposledy podarilo streliť v júni 2024, keď rovnakým výsledkom v prípravnom zápase zdolali Wales.

Slovenskému tímu stačí na spečatenie postupu do B-divízie získať jeden bod v zostávajúcich dvoch dueloch.

Pred „sokolov“ sa môžu dostať už iba Faerské ostrovy, ktoré potrebujú 13. novembra zdolať vonku Slovensko a vyhrať aj nad Moldavskom.

Ak aj Slováci so severským súperom nezískajú bod, budú mať ďalšiu šancu o tri dni neskôr v závere tohtoročnej edície LN v Kazachstane.

Tomáš Suslov (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, zľava Lukáš Haraslín, Ondrej Duda, Milan Škriniar, Dávid Hancko, Adam Obert počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove.
Súvisiaci článok
Slovákov môže o postup pripraviť už len súhra senzačných výsledkov (matematika)

Priebeh zápasu

I. polčas:

Domáci tím sa dostal ako prvý k ohrozeniu brány, keď vo 4. minúte napriahol spoza šestnástky Fratea. Jeho strela ľavačkou natiahla Greifa, ale slovenský brankár nemusel zasahovať.

Prešli necelé dve minúty a tutovku Moldavska zahodil Clescenco. Lopta sa od Obertovej nohy odrazila k moldavskému útočníkovi, ktorý sám šprintoval na Greifa, no vo veľkej šanci netrafil priestor brány.

Trest pre balkánsky tím prišiel v ôsmej minúte, keď Slováci zahrali pri štandardnej situácii signál, po ktorom centroval Haraslín.

Lopta preletela pokutovým územím na Škriniara, ktorý na dvakrát neprepálil Celeadnica, avšak podarilo sa to z blízka v páde Strelcovi – 0:1.

Ten sa dostal do ďalšej sľubnej príležitosti po štvrťhodine hry, ale moldavského brankára neobstrelil. Moldavcom zmaril v 20. minúte veľkú šancu Škriniar, ktorý výborne vystúpil proti Clescencovi a odobral mu loptu.

Po hluchšom úseku hry Slovenska smerom dopredu zafungovala v 32. minúte spolupráca Hancka s Haraslínom. Prvý menovaný poslal loptu za obrancu slovenskému krídelníkovi, ktorý si ju zasekol, vrátil Hanckovi a ten vystrelil vysoko nad bránu.

Po strate Suslova strieľal onedlho Perciun, ale Greif loptu smerujúcu k žrdi s istotou zalepil do rukavíc. Dvojgólové vedenie zabezpečil hosťujúcemu tímu prekvapivou strelou spoza šestnástky Suslov.

II. polčas:

Slováci mali nahraté a nepotrebovali sa hnať dopredu. Čoraz viac boli nútení otvárať hru domáci, čím mohol vznikať Slovensku priestor na kontry.

Po prenesení lopty na Haraslína sa mohlo dýchať slovenskému tímu ešte lepšie v 60. minúte.

Haraslín priťukol loptu Hanckovi a ten s prispením teču brániaceho hráča prekonal Celeadnica – 0:3.

Ďalší gól mohol pridať v 75. minúte striedajúci Sauer, avšak po peknom nábehu za obranu trafil iba do brankára.

Slovenský mladík však o pár sekúnd neskôr vypracoval stopercentnú pozíciu pre Haraslína a bolo 4:0 z pohľadu Slovenska.

Hlasy po zápase

Vladimír Weiss st., tréner SR: „Začali sme hrať vyššie, urobili sme dve pozičné chyby a súper mal veľkú šancu. Potom sa prejavila naša kvalita. Dali sme gól, ktorý nás upokojil. Druhý polčas bol z našej strany výborný. Dnes hrali všetci veľmi dobre, ale Tomáš Suslov vynikal, dal krásny gól. 'Domino' Greif predviedol pár výborných zákrokov.“

Stanislav Lobotka, stredopoliar SR: „Boli to ťažké zápasy, najnáročnejší bol asi na Faerských ostrovoch. Som rád, že som zdravý a že sme zvládli tento zápas v Moldavsku. Sme bližšie k postupu do B-divízie. Na začiatkoch zápasov možno nie sme hlavou, chýbajú nám tam detaily. Súper si po skrumáži vytvoril prvú šancu, no nepremenil ju a potom sme udreli my.“

David Strelec, útočník SR a autor gólu na 1:0: „Hodnotím to pozitívne, aj keď prvý polčas nevyzeral z našej strany najlepšie. V tom druhom sme hrali svoju hru a myslím si, že nám dosť pomohlo, že súper sa to snažil otvoriť a hrať 1 na 1. To nám vyhovuje aj proti lepším súperom. Konečne sme to zvládli aj s vyšším gólovým rozdielom.“

Tomáš Suslov, útočník SR a autor gólu na 2:0: „Som rád, že som sa odvďačil trénerovi za dôveru gólom. Dať štyri góly na pôde súpera je veľmi dobrá vizitka. Moldavci boli nepríjemní, v úvode zápasu mali veľkú šancu, no našťastie ju nepremenili. Sme blízko k postupu do B-divízie. Verím, že v novembri to dotiahneme do úspešného konca.“

Lukáš Haraslín, krídelník SR a autor gólu na 4:0: „Verím, že teraz už to doma doklepneme v zápase s Faerskými ostrovmi. Dnes veľmi dôležité, ale ťažké víťazstvo. Možno výsledok 4:0 pre niekoho vyzerá jednoducho. Opäť trochu pomalší začiatok z našej strany, Moldavci mali vyloženú šancu za stavu 0:0, keď išiel ich hráč sám na bránu. Potom sa ukázala naša kvalita, sila a hlavne to, že sme premenili šance.“

Liga národov - tabuľka 3. skupiny C-divízie

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Slovenský futbalista Tomáš Suslov (vľavo) sa teší z gólu v zápase Ligy národov proti Moldavsku.
    Slovenský futbalista Tomáš Suslov (vľavo) sa teší z gólu v zápase Ligy národov proti Moldavsku.
    Aj Weiss priznal, že herne vynikal. Suslov zaujal gólom, pasmi aj výdržou (hodnotenie)
    Miroslav Kováčikut 23:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Najvyššie víťazstvo za posledné roky. Slováci zdolali Moldavcov rozdielom triedy