Česko prehralo aj svoj štvrtý duel v skupine. Chorváti po hanebnej prehre trápili Španielov

Fotka zo zápasu Anglicko - Česko.
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Fotka zo zápasu Anglicko - Česko. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, ČTK, TASR|6. okt 2026 o 22:39
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Úradujúci majstri sveta otočili duel v druhom polčase.

Futbalisti Španielska si víťazstvom 2:1 nad Chorvátskom v dueli 4. kola A-divízie Ligy národov zabezpečili miesto vo štvrťfinále. Postaral sa o to dvojgólový Mikel Merino, ktorý v závere využil krátku presilovku po vylúčení Ivana Perišiča.

Úradujúci svetoví aj európski šampióni vedú 3. skupinu bez straty bodu a druhé Anglicko, ktoré v utorok zdolalo Čechov 3:0 a má manko troch bodov, ich môže pripraviť už len o vedúcu pozíciu.

Kane gólovo úradoval

Český celok pred takmer 79 tisíckami divákov v úvodných 20 minútach nepúšťal favorita do šancí. Priamy kop v podaní Alexandra-Arnolda vyrazil gólman Horníček, ktorý ako jediný z trojice brankárov dostal počas tohto zrazu šancu v dvoch zápasoch. Na opačnej strane vypálil po zemi do bočnej siete Kráľ.

Hostia potom štvrtému tímu rebríčka FIFA pomohli k vedeniu vlastnými chybami.

V 27. minúte Harry Kane nezvyčajne z pravej strany poslal center do vápna a dezorientovaný Coufal trochu prekvapujúco poslal loptu do vlastnej siete, aj keď nebol atakovaný protihráčom. Bývalému obrancovi zhoršil návrat do Londýna, kde v minulosti pôsobil na klubovej úrovni vo West Hame.

Vzápätí Elliot Anderson vo veľkej šanci prestrelil, v 40. minúte už ale strieborní medailisti z posledných dvoch európskych šampionátov opäť gólovo udreli. Rogers z pravej strany z prvej poslal loptu do vápna a nabiehajúci Kane s prehľadom prekonal Horníčka, gólmana Newcastlu. Kapitán Albionu skóroval aj pred týždňom v Prahe.

V Španielsku dokázal český celok za nepriaznivého stavu 0:2 po polčase ešte zdramatizovať priebeh, tentoraz sa mu to však nepodarilo.

Tretí gól inkasoval po rohovom kope, keď sa opäť presadil nepokrytý Kane. Tridsaťtriročný najlepší strelec anglickej reprezentačnej histórie si pripísal už 91. gól a so šiestimi gólmi vedie tabuľky kanonierov celej Ligy národov.

Na snímke kapitán Anglicka Harry Kane sa teší z gólu na 2:0 v dueli A-divízie Ligy národov vo futbale Anglicko - Česko v Londýne.
Na snímke kapitán Anglicka Harry Kane sa teší z gólu na 2:0 v dueli A-divízie Ligy národov vo futbale Anglicko - Česko v Londýne. (Autor: TASR/AP)

Deniov tím za celý zápas nevystrelil na bránku, pokusy striedajúcich Macka a Hložeka v závere mierili mimo.

Hosťujúci celok v súčte s Československom nevyhral ani desiaty zápas vonku proti Anglicku a prežil ďalší nevydarený večer vo Wembley, kde v marci 2019 utrpel doteraz najvyššiu prehru v histórii 0:5.

Angličania naopak nadviazali na sobotňajšie suverénne víťazstvo 7:0 v Chorvátsku.

Chorváti sa z potupnej prehry spamätali

Španieli nastúpili s piatimi novými tvárami v základnej zostave oproti sobotnému duelu s Českom, zatiaľ čo tréner domácich Slaven Bilič zareagoval na vysokú prehru 0:7 s Anglickom štyrmi zmenami.

Chorváti chceli odčiniť najvyššiu prehru v histórii národného tímu a v Splite sa im to v prvom polčase darilo.

Po 17. minútach udreli zásluhou Perišiča, ktorý najlepšie dosledoval strelu Igora Matanoviča. Domáci mali šance aj na ďalšie presné zásahy po tom, čo majstri sveta dvakrát pochybili pri vlastnej rozohrávke.

Tréner Španielov Luis de la Fuente sa rozhodol poslať na ihrisko Merina a bol to práve univerzál z kádra londýnskeho Arsenalu, ktorý po hodine hry vyrovnal.

Hráč Španielska Mikel Merino (uprostred) sa teší zo svojho druhého gólu počas zápasu A-divízie Ligy národov Chorvátsko - Španielsko v Splite v utorok 6. októbra 2026.
Hráč Španielska Mikel Merino (uprostred) sa teší zo svojho druhého gólu počas zápasu A-divízie Ligy národov Chorvátsko - Španielsko v Splite v utorok 6. októbra 2026. (Autor: TASR/AP)

Chorváti dovolili favoritovi kontrolovať hru a postupne sa sťahovali čoraz hlbšie. Hostia však nenadviazali na presný zásah a šancu na druhý gól mal Perišič, ktorý sa dostal k zakončeniu po ďalšej chybe pri rozohrávke Španielov.

Jeho pokus však zneškodnil brankár Unai Simon a Perišič videl o niekoľko okamihov neskôr druhú žltú kartu za faul na Marca Cucurellu.

V záverečnej desaťminútovke využil Merino krátku presilovku na svoj druhý gól a opäť tak potvrdil, že v drese národného tímu vie byť mimoriadne produktívny.

Španieli aj jeho zásluhou natiahli rekordnú sériu bez prehry na 42 duelov, naposledy podľahli v prípravnom zápase Kolumbii v marci 2024.

Švajčiarsko je stopercentné

Švajčiarsko potvrdilo svoje kvality aj vo štvrtom zápase 1. skupiny B-divízie a na domácej pôde zdolalo Severné Macedónsko 3:0.

Reprezentačnú prestávku ukončí nezdolané s 12 bodmi a len s jedným inkasovaným gólom. Hosťujúce mužstvo naopak ešte nebodovalo a ani neskórovalo.

Hráči Škótska podľahli v priamom súboji o druhú priečku v tej istej skupine v Glasgowe Slovinsku 1:2. Pre obrancu Andyho Robertsona to bol jubilejný 100. duel za Škótsko.

V C-divízii sa v 4. skupine stretli dve doposiaľ nezdolané mužstvá Estónsko a Island. Tímy po bezgólovej remíze zostali bez prehry.

Bulhari v tej istej skupine vyhrali na ihrisku Luxemburska 2:0. Prvá skupina priniesla domácu výhru aktuálneho lídra z Albánska nad San Marínom 2:1 a prvú prehru Fínska, ktoré podľahlo v Budapešti Bielorusom 0:1.

Na snímke hráč Švajčiarska Fabian Rieder (vpravo) sa teší z gólu v zápase B-divízie Ligy národov vo futbale Švajčiarsko - Severné Macedónsko v Luzerne.
Na snímke hráč Švajčiarska Fabian Rieder (vpravo) sa teší z gólu v zápase B-divízie Ligy národov vo futbale Švajčiarsko - Severné Macedónsko v Luzerne. (Autor: TASR/Keystone via AP)

Liga národov 2026/2027 - 4. kolo:

A-divízia - 3. skupina:

Anglicko - Česko 3:0 (2:0)

Góly: 40. a 57. Kane, 27. Coufal (vlastný)

Fotogaléria zo zápasu Anglicko - Česko v Lige národov (A-divízia, skupina 3)
Na snímke hráči základnej jedenástky Česka pózujú pred duelom zápasu A-divízie Ligy národov vo futbale Anglicko - Česko v Londýne v utorok 6. októbra 2026.
England's Morgan Rogers shoots by Czechia's JirĂ­ Slama during the UEFA Nations League soccer match between England and Czechia in London, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
England's Morgan Rogers passes the ball by Czechia's JirĂ­ Slama during the UEFA Nations League soccer match between England and Czechia in London, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
Na snímke kapitán Anglicka Harry Kane (vľavo) a hráč Česka Pavel Šulc bojujú o loptu v zápase A-divízie Ligy národov vo futbale Anglicko - Česko v Londýne v utorok 6. októbra 2026.
13 fotografií
Na snímke hráč Anglicka Morgan Rogers (vľavo) a hráč Česka Alex Král bojujú o loptu v zápase A-divízie Ligy národov vo futbale Anglicko - Česko v Londýne v utorok 6. októbra 2026.Na snímke tréner Anglicka Thomas Tuchel reaguje pred zápasom A-divízie Ligy národov vo futbale Anglicko - Česko v Londýne v utorok 6. októbra 2026.Na snímke hráč Česka Ryan Naderi (vľavo) a hráč Anglicka Jude Bellingham bojujú o loptu počas duelu zápasu A-divízie Ligy národov vo futbale Anglicko - Česko v Londýne v utorok 6. októbra 2026.England's Jude Bellingham, left, and Czechia's Robin Hranac fight for the ball during the UEFA Nations League soccer match between England and Czechia in London, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)England's Trent Alexander-Arnold in action in front of Czechia's Ondrej Lingr during the UEFA Nations League soccer match between England and Czechia in London, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Na snímke kapitán Anglicka Harry Kane sa teší z gólu na 2:0 v dueli A-divízie Ligy národov vo futbale Anglicko - Česko v Londýne v utorok 6. októbra 2026.Na snímke hráči Anglicka sa tešia z gólu v dueli A-divízie Ligy národov vo futbale Anglicko - Česko v Londýne v utorok 6. októbra 2026.Na snímke kapitán Anglicka Harry Kane strieľa na bránu v dueli A-divízie Ligy národov vo futbale Anglicko - Česko v Londýne v utorok 6. októbra 2026.Na snímke kapitán Anglicka Harry Kane (vľavo) a jeho spoluhráč Morgan Rogers sa tešia z úvodného gólu, ktorý si strelil do vlastnej brány Vladimír Coufal (nie je na snímke) v dueli A-divízie Ligy národov vo futbale Anglicko - Česko v Londýne v utorok 6. októbra 2026.

Chorvátsko - Španielsko 1:2 (1:0)

Góly: 17. Perišič - 61. a 88. Merino, ČK: 80. Perišič (Chorvátsko) po druhej ŽK

Fotogaléria zo zápasu Chorvátsko - Španielsko v Lige národov (A-divízia, skupina 3)
Spain's Marc Pubill, left, and Croatia's Ivan Perisic compete for the ball during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
Croatia's head coach Slaven Bilic reacts during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
Croatia's Ivan Perisic, left, and Spain's Alex Baena vie for the ball during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
Spain's Mikel Oyarzabal, right, challenges Croatia's Luka Vuskovic during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)
23 fotografií
Croatia's Ivan Perisic, left, kicks the ball past Spain's Lamine Yamal during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Spain's Marc Pubill, left, and Croatia's Ivan Perisic compete for the ball during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Mateo Kovacic, right, challenges Spain's Marc Pubill during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Referee Erik Lambrechts shows a yellow card to Croatia's Ivan Perisic during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráč Chorvátska Ivan Perešič (14) strieľa úvodný gól počas zápasu A-divízie Ligy národov Chorvátsko - Španielsko v Splite v utorok 6. októbra 2026. Hráč Chorvátska Ivan Perešič (14) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu A-divízie Ligy národov Chorvátsko - Španielsko v Splite v utorok 6. októbra 2026.Spain's Lamine Yamal (19) and Croatia's Mateo Kovacic vie for the ball during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Luka Modric, center, runs with the ball followed by Spain's Mikel Oyarzabal, right, and Pedri during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Spain's Mikel Oyarzabal, left, and Croatia's Luka Vuskovic compete for the ball during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Spain's Mikel Oyarzabal, left, and Croatia's Luka Vuskovic compete for the ball during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Ivan Perisic (14) scores his side's opening goal during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Croatia's Ivan Perisic is congratulated after scoring his side's opening goal during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Spain's Dani Olmo, left, reacts after Croatia's Ivan Perisic scored during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Brankár Španielska Unai Simon (hore) chytá loptu počas zápasu A-divízie Ligy národov Chorvátsko - Španielsko v Splite v utorok 6. októbra 2026.Spain's goalkeeper Unai Simon, top, dives for the ball during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Spain's Lamine Yamal, left, and Croatia's Josko Gvardiol go for the ball during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Spain's Aymeric Laporte, right, heads the ball past Croatia's Igor Matanovic during a Nations League soccer match between Croatia and Spain in Split, Croatia, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráč Španielska Lamine Yamal (vľavo) a Joško Gvardiol z Chorvátska v súboji o loptu počas zápasu A-divízie Ligy národov Chorvátsko - Španielsko v Splite v utorok 6. októbra 2026.Tréner Chorvátska dáva pokyny počas zápasu A-divízie Ligy národov Chorvátsko - Španielsko v Splite v utorok 6. októbra 2026.

B-divízia - 1. skupina:

Švajčiarsko - Severné Macedónsko 3:0 (1:0)

Góly: 43. Rieder, 74. Manzambi, 81. Ndoye

kótsko - Slovinsko 1:2 (1:0)

Góly: 31. Christie - 57. Matko, 71. Šturm

C-divízia - 1. skupina:

Bielorusko - Fínsko 1:0 (1:0)

Gól: 1. Šumansky

Albánsko - San Maríno 2:1 (1:0)

Góly: 11. a 90+3. Asllani (druhý z 11 m) - 66. Lazzari

﻿C-divízia - 4. skupina:

Estónsko - Island 0:0

Luxembursko - Bulharsko 0:2 (0:2)

Góly: 19. Balov, 34. Iliev

Liga národov

    Slovenský futbalista Tomáš Suslov (vľavo) sa teší z gólu v zápase Ligy národov proti Moldavsku.
    Slovenský futbalista Tomáš Suslov (vľavo) sa teší z gólu v zápase Ligy národov proti Moldavsku.
    Aj Weiss priznal, že herne vynikal. Suslov zaujal gólom, pasmi aj výdržou (hodnotenie)
    Miroslav Kováčikut 23:55
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