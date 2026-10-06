Česko prehralo aj svoj štvrtý duel v skupine. Chorváti po hanebnej prehre trápili Španielov

Futbalisti Španielska si víťazstvom 2:1 nad Chorvátskom v dueli 4. kola A-divízie Ligy národov zabezpečili miesto vo štvrťfinále. Postaral sa o to dvojgólový Mikel Merino, ktorý v závere využil krátku presilovku po vylúčení Ivana Perišiča.
- ONLINE: Chorvátsko - Španielsko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 3. skupina)
- ONLINE: Anglicko - Česko dnes, Liga národov LIVE (A-divízia, 3. skupina)
Úradujúci svetoví aj európski šampióni vedú 3. skupinu bez straty bodu a druhé Anglicko, ktoré v utorok zdolalo Čechov 3:0 a má manko troch bodov, ich môže pripraviť už len o vedúcu pozíciu.
Kane gólovo úradoval
Český celok pred takmer 79 tisíckami divákov v úvodných 20 minútach nepúšťal favorita do šancí. Priamy kop v podaní Alexandra-Arnolda vyrazil gólman Horníček, ktorý ako jediný z trojice brankárov dostal počas tohto zrazu šancu v dvoch zápasoch. Na opačnej strane vypálil po zemi do bočnej siete Kráľ.
Hostia potom štvrtému tímu rebríčka FIFA pomohli k vedeniu vlastnými chybami.
V 27. minúte Harry Kane nezvyčajne z pravej strany poslal center do vápna a dezorientovaný Coufal trochu prekvapujúco poslal loptu do vlastnej siete, aj keď nebol atakovaný protihráčom. Bývalému obrancovi zhoršil návrat do Londýna, kde v minulosti pôsobil na klubovej úrovni vo West Hame.
Vzápätí Elliot Anderson vo veľkej šanci prestrelil, v 40. minúte už ale strieborní medailisti z posledných dvoch európskych šampionátov opäť gólovo udreli. Rogers z pravej strany z prvej poslal loptu do vápna a nabiehajúci Kane s prehľadom prekonal Horníčka, gólmana Newcastlu. Kapitán Albionu skóroval aj pred týždňom v Prahe.
V Španielsku dokázal český celok za nepriaznivého stavu 0:2 po polčase ešte zdramatizovať priebeh, tentoraz sa mu to však nepodarilo.
Tretí gól inkasoval po rohovom kope, keď sa opäť presadil nepokrytý Kane. Tridsaťtriročný najlepší strelec anglickej reprezentačnej histórie si pripísal už 91. gól a so šiestimi gólmi vedie tabuľky kanonierov celej Ligy národov.
Deniov tím za celý zápas nevystrelil na bránku, pokusy striedajúcich Macka a Hložeka v závere mierili mimo.
Hosťujúci celok v súčte s Československom nevyhral ani desiaty zápas vonku proti Anglicku a prežil ďalší nevydarený večer vo Wembley, kde v marci 2019 utrpel doteraz najvyššiu prehru v histórii 0:5.
Angličania naopak nadviazali na sobotňajšie suverénne víťazstvo 7:0 v Chorvátsku.
Chorváti sa z potupnej prehry spamätali
Španieli nastúpili s piatimi novými tvárami v základnej zostave oproti sobotnému duelu s Českom, zatiaľ čo tréner domácich Slaven Bilič zareagoval na vysokú prehru 0:7 s Anglickom štyrmi zmenami.
Chorváti chceli odčiniť najvyššiu prehru v histórii národného tímu a v Splite sa im to v prvom polčase darilo.
Po 17. minútach udreli zásluhou Perišiča, ktorý najlepšie dosledoval strelu Igora Matanoviča. Domáci mali šance aj na ďalšie presné zásahy po tom, čo majstri sveta dvakrát pochybili pri vlastnej rozohrávke.
Tréner Španielov Luis de la Fuente sa rozhodol poslať na ihrisko Merina a bol to práve univerzál z kádra londýnskeho Arsenalu, ktorý po hodine hry vyrovnal.
Chorváti dovolili favoritovi kontrolovať hru a postupne sa sťahovali čoraz hlbšie. Hostia však nenadviazali na presný zásah a šancu na druhý gól mal Perišič, ktorý sa dostal k zakončeniu po ďalšej chybe pri rozohrávke Španielov.
Jeho pokus však zneškodnil brankár Unai Simon a Perišič videl o niekoľko okamihov neskôr druhú žltú kartu za faul na Marca Cucurellu.
V záverečnej desaťminútovke využil Merino krátku presilovku na svoj druhý gól a opäť tak potvrdil, že v drese národného tímu vie byť mimoriadne produktívny.
Španieli aj jeho zásluhou natiahli rekordnú sériu bez prehry na 42 duelov, naposledy podľahli v prípravnom zápase Kolumbii v marci 2024.
Švajčiarsko je stopercentné
Švajčiarsko potvrdilo svoje kvality aj vo štvrtom zápase 1. skupiny B-divízie a na domácej pôde zdolalo Severné Macedónsko 3:0.
Reprezentačnú prestávku ukončí nezdolané s 12 bodmi a len s jedným inkasovaným gólom. Hosťujúce mužstvo naopak ešte nebodovalo a ani neskórovalo.
Hráči Škótska podľahli v priamom súboji o druhú priečku v tej istej skupine v Glasgowe Slovinsku 1:2. Pre obrancu Andyho Robertsona to bol jubilejný 100. duel za Škótsko.
V C-divízii sa v 4. skupine stretli dve doposiaľ nezdolané mužstvá Estónsko a Island. Tímy po bezgólovej remíze zostali bez prehry.
Bulhari v tej istej skupine vyhrali na ihrisku Luxemburska 2:0. Prvá skupina priniesla domácu výhru aktuálneho lídra z Albánska nad San Marínom 2:1 a prvú prehru Fínska, ktoré podľahlo v Budapešti Bielorusom 0:1.
Liga národov 2026/2027 - 4. kolo:
A-divízia - 3. skupina:
Anglicko - Česko 3:0 (2:0)
Góly: 40. a 57. Kane, 27. Coufal (vlastný)
Chorvátsko - Španielsko 1:2 (1:0)
Góly: 17. Perišič - 61. a 88. Merino, ČK: 80. Perišič (Chorvátsko) po druhej ŽK
B-divízia - 1. skupina:
Švajčiarsko - Severné Macedónsko 3:0 (1:0)
Góly: 43. Rieder, 74. Manzambi, 81. Ndoye
kótsko - Slovinsko 1:2 (1:0)
Góly: 31. Christie - 57. Matko, 71. Šturm
C-divízia - 1. skupina:
Bielorusko - Fínsko 1:0 (1:0)
Gól: 1. Šumansky
Albánsko - San Maríno 2:1 (1:0)
Góly: 11. a 90+3. Asllani (druhý z 11 m) - 66. Lazzari
C-divízia - 4. skupina:
Estónsko - Island 0:0
Luxembursko - Bulharsko 0:2 (0:2)
Góly: 19. Balov, 34. Iliev