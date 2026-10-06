Kráľ Pekingu je späť na tróne. Djokovič dobyl Čínu aj siedmykrát v kariére

ATP Peking 2026
dvojhra - finále:
Novak Djokovič (Srb.-6) - Alex de Minaur (Austr.-5) 7:6 (3) - skreč
Srbský tenista Novak Djokovič premenil aj svoj siedmy štart na turnaji v Pekingu na zisk titulu.
Cestu k 102. trofeji kariéry a prvý tohtoročný mu uľahčilo zranenie Austrálčana Alexa de Minaura, ktorý finále za stavu 7:6, 0:1 pre 39-ročného držiteľa rekordných 24 grandslamových titulov vzdal.
Djokovič, ktorý sa do čínskej metropoly vrátil prvýkrát od svojho šiesteho triumfu v roku 2015, vylepšil svoju tunajšiu zápasovú bilanciu na 34:0 a znovu sa zapísal do histórie.
Už štvrťfinálovou výhrou nad Alexandrom Zverevom prekonal rekordnú víťaznú sériu od debutu na jednom turnaji ATP, ktorú doteraz držal Rafael Nadal, ktorý na Roland Garros v rokoch 2005 až 2009 vyhral 31 zápasov v rade.
Ziskom 102. titulu sa Djokovič priblížil v historickom poradí Open éry tesne k druhému Rogerovi Federerovi, ktorý má 103 trofejí. Poradie vedie Jimmy Connors so 109 turnajovými výhrami.
VIDEO: Zostrih finále Djokovič - De Minaur
Djokovič vybojoval úvodný set za 68 minút v tie-breaku 7:3. De Minaur si potom v pauze vyžiadal ošetrenie, zrejme kvôli zraneniu v oblasti ľavého triesla.
Po návrate na kurt ešte Austrálčan uhral úvodný gem pri svojom podaní, po ňom sa ale rozhodol v zápase nepokračovať.
Na titul čakal rodák z Belehradu od vlaňajšieho novembra, keď ovládol turnaj v Aténach. Dnešnou výhrou si navyše Djokovič zabezpečil, že aj 21. sezónu v rade získa na okruhu ATP aspoň jednu trofej vo dvojhre.
"Vždy na seba kladiem vysoké nároky a predstavujem si sám seba s trofejou, zvlášť tu v Pekingu, kde som nikdy neprehral. Ale zároveň som vedel, že realita už vyzerá trochu inak, " priznal Djokovič pri slávnostnom ceremoniáli na kurte.
"Tento rok bol pre mňa náročný, sprevádzalo ho veľa zdravotných ťažkostí. Keď sa však cítim dobre, stále dokážem hrať na tej najvyššej úrovni. Tento týždeň bol toho dôkazom," povedal niekdajší prvý hráč svetového rebríčka, ktorý sa na budúci týždeň vráti do prvej desiatky poradia ATP.
"Táto trofej pre mňa znamená viac ako len turnajové víťazstvo," dodal.