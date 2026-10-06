Sinner prišiel so zásadným rozhodnutím. V tejto sezóne sa už na kurty nevráti

Taliansky tenista Jannik Sinner predčasne ukončil sezónu. Prvého hráča svetového rebríčka nepustia na kurty pretrvávajúce problémy s pravým kolenom, kvôli ktorým nehrá už od júlového triumfu vo Wimbledone.
Sinner vo vyhlásení na instagrame oznámil, že sa s ohľadom na ďalšiu kariéru rozhodol dať prednosť liečbe zápalu.
Absencia dvadsaťpäťročného víťaza piatich grandslamov vo zvyšku sezóny zvýši šance nemeckého tenistu Alexandra Zvereva na posun do čela rebríčka ATP.
Aktuálna svetová dvojka teraz na Sinnera stráca 1280 bodov a do konca roka ich obhajuje výrazne menej ako Talian.