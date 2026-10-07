ONLINE: Alex Molčan - Federico Cina dnes, ATP Šanghaj LIVE (1. kolo)

Tenisti Alex Molčan a Federico Cina dnes hrajú v 1. kole dvojhry na turnaji ATP v Šanghaji.
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ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Federico Cina dnes (tenis, ATP Šanghaj 2026, 1. kolo, streda, LIVE)
ATP Šanghaj 1. kolo 2026
07.10.2026 o 08:00
Molčan
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Cina
Prenos
Dnešné stretnutie sa odohrá na kurte číslo 4, kde sú dnes na programe iba dve vystúpenia. Začína sa pritom súbojom Molčana s Cinom, pričom teda môžeme očakávať, že sa zápas začne bez výraznejšieho posúvania.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu z Masters turnaja v Šanghaji (ATP 1000), kde sa proti sebe v rámci 1. kola postaví Alex Molčan a Federico Cina (Q).
Čaká nás vôbec prvý vzájomný stret týchto dvoch tenistov, keďže sa na okruhu doteraz ešte nestretli.
Alex Molčan dokázal v úvode aktuálneho ročníka vyťažiť maximum aj z menšieho počtu príležitostí medzi elitou. Vďaka tomu oslávil návrat do prvej svetovej stovky rebríčka ATP, pričom na tento úspech sa mu následne podarilo výborne nadviazať. Svoj herný rast momentálne potvrdzuje i počas prebiehajúcej ázijskej šnúry. Minulý týždeň si pripísal premiérový štart v Pekingu, kde po úspechu v kvalifikácii odohral veľmi dobrý turnaj. Jeho púť sa skončila až v druhom kole po mimoriadne vyrovnanej bitke, v ktorej nakoniec ťahal za kratší koniec proti favoritovi Karenovi Chačanovovi. Slovenskému tenistovi patrí aktuálne vo svetovom rebríčku 84. miesto.
Na opačnej strane kurtu bude stáť Federico Cina. Ten na seba strhol pozornosť hneď v začiatkoch svojej kariéry v roku 2025, kedy na hlavnom okruhu ukážkovo využil niekoľko ojedinelých možností. Hoci v ďalšom priebehu mesiacov nedokázal celkom udržať vysoký štandard a pravidelne napĺňať očakávania zo sľubného štartu, stále si dokáže vybojovať cenné šance na veľkej scéne. Tie sú pre jeho ďalší tenisový vývoj mimoriadne dôležité. Svoju bojovnosť nedávno ukázal pri úspešnom prechode kvalifikáciou na grandslamovom US Open a aktuálne zbiera ďalšie dôležité skúsenosti z podujatia kategórie Masters v Šanghaji. Pri svojom debute na tomto turnaji už stihol zvládnuť dva náročné trojsetové duely v rade v rámci kvalifikácie. Talianskemu tenistovi patrí aktuálne vo svetovom rebríčku 147. miesto.
Čaká nás vôbec prvý vzájomný stret týchto dvoch tenistov, keďže sa na okruhu doteraz ešte nestretli.
Alex Molčan dokázal v úvode aktuálneho ročníka vyťažiť maximum aj z menšieho počtu príležitostí medzi elitou. Vďaka tomu oslávil návrat do prvej svetovej stovky rebríčka ATP, pričom na tento úspech sa mu následne podarilo výborne nadviazať. Svoj herný rast momentálne potvrdzuje i počas prebiehajúcej ázijskej šnúry. Minulý týždeň si pripísal premiérový štart v Pekingu, kde po úspechu v kvalifikácii odohral veľmi dobrý turnaj. Jeho púť sa skončila až v druhom kole po mimoriadne vyrovnanej bitke, v ktorej nakoniec ťahal za kratší koniec proti favoritovi Karenovi Chačanovovi. Slovenskému tenistovi patrí aktuálne vo svetovom rebríčku 84. miesto.
Na opačnej strane kurtu bude stáť Federico Cina. Ten na seba strhol pozornosť hneď v začiatkoch svojej kariéry v roku 2025, kedy na hlavnom okruhu ukážkovo využil niekoľko ojedinelých možností. Hoci v ďalšom priebehu mesiacov nedokázal celkom udržať vysoký štandard a pravidelne napĺňať očakávania zo sľubného štartu, stále si dokáže vybojovať cenné šance na veľkej scéne. Tie sú pre jeho ďalší tenisový vývoj mimoriadne dôležité. Svoju bojovnosť nedávno ukázal pri úspešnom prechode kvalifikáciou na grandslamovom US Open a aktuálne zbiera ďalšie dôležité skúsenosti z podujatia kategórie Masters v Šanghaji. Pri svojom debute na tomto turnaji už stihol zvládnuť dva náročné trojsetové duely v rade v rámci kvalifikácie. Talianskemu tenistovi patrí aktuálne vo svetovom rebríčku 147. miesto.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 08:00.