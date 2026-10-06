Aj Weiss priznal, že herne vynikal. Suslov zaujal gólom, pasmi aj výdržou (hodnotenie)

David Strelec, Tomáš Suslov, Dávid Hancko a Lukáš Haraslín sa svojimi gólmi postarali o to, že slovenskí futbalisti smerujú do B-divízie Ligy národov.
V azda kľúčovom zápase na pôde Moldavska triumfovali jednoznačne 4:0, a tak majú na čele tabuľky 3. skupiny komfortný šesťbodový náskok.
Sportnet hodnotil slovenských futbalistov, ktorí zasiahli do hry aspoň na 20 minút, známkou od 1 do 10 (1 najnižšia, 10 najvyššia).
Dominik Greif - 7,5
Podľa štatistík mal až päť úspešných zákrokov, no niekoľkokrát ho domáci preverili len strelami z diaľky, ktoré sa skôr hodia na predzápasovú rozcvičku.
Po predošlom dueli o sebe povedal, že je svetový brankár, čo minimálne dvakrát potvrdil aj v Kišiňove. V úvode vo veľkej šanci zmenšil priestor Clescencovi a v 36. minúte výborne zasiahol pri pokuse Perciuna.
Ivan Mesík - 7
Pozícia pravého obrancu je dlhodobo skloňovanou témou. V októbri dal tréner Weiss šancu Mesíkovi a myslím si, že si obranca Charltonu miesto zastal.
V prvom polčase pohrozil dvoma centrami, pri góle Suslova mu svieti asistencia a nechýbalo veľa, aby prvýkrát za seniorské A-čko skóroval. Škoda, že po centri Hancka nehlavičkoval presne.
Milan Škriniar - 8
Výborný výkon kapitána tímu. Podľa SofaScore mal až desať defenzívnych príspevkov, keď dvakrát odobral loptu, šesťkrát ju odkopol a v závere prekazil snahu Moldavcov o čestný gól aj dvoma blokmi.
Navyše, mal podiel na úvodnom góle, keďže z jeho striel ťažil Strelec. Na konci sa v rohu ihriska pošmykol, z čoho pramenila pološanca domácich.
Adam Obert - 6
Pri jeho hodnotení, žiaľ, treba spomenúť dve negatívne situácie. V 5. minúte sa cez neho dostal do šance Clescenco a spomenutému zakončeniu Perciuna predchádzala strata lopty, keď Obert "zašil" prihrávkou Suslova.
V druhom polčase svoj výkon stabilizoval a pri jednom z rohov dobre odkopol loptu spred brány. V 81. minúte prenechal miesto Ľubomírovi Šatkovi.
Dávid Hancko - 7,5
Pri výstavbe útoku sa zvykne pohybovať vyššie, no dnes hral o niečo defenzívnejšie. Už v 32. minúte mohol skórovať, keď si pekne vymenil loptu s Haraslínom, ale pravačkou mieril vedľa domácej brány.
Spolupráca na ľavej strane napokon vyšla po hodine hry, keď Hancko aj s prispením teču obrancu Revenca strelil deviaty gól v reprezentácii. Za zmienku stojí aj jeho famózny center na hlavu Mesíka.
Tomáš Suslov - 9
V reprezentácii dal gól po vyše dvoch rokoch, no aj keby neskóroval, zaslúžil by si cenu pre najlepšieho hráča zápasu. Bolo ho plné ihrisko. Štatistici napočítali, že 14-krát si prevzal loptu a vyviezol ju vpred.
Pohotovým dlhým pasom začal akciu pri góle na 3:0, ďalším poslal do tutovky Sauera. V tomto asociačnom termíne odohral takmer plnú minutáž a aj proti Moldavcom si dosť vytrpel (4 fauly). V závere striedal.
Stanislav Lobotka - 7
Stredopoliar Neapolu priznal, že porcia štyroch zápasov po sebe bola nielen pre jeho telo veľkou záťažou, no pre slovenský tím je nenahraditeľný.
Hoci ani raz neohrozil moldavskú bránu, bol dôležitý pri výstavbe útoku a kontrole tempa. Mal 90-percentnú úspešnosť prihrávok a pri góle Haraslína by si po vzore hokeja právom zaslúžil druhú asistenciu
Ondrej Duda - 6,5
V prvom polčase peknou prihrávkou vonkajším priehlavkom poslal do šance Strelca. Celkovo to bol jeho najsvetlejší moment, čo však neznamená, že hral zle. Odrobil si čo mal a v 67. minúte ho nahradil Rigo.
Ivan Schranz - 6
Útočník Slavie Praha nenadviazal na svoj presný zápas z prešovského zápasu. Pri gólovej strele Suslova sa však šikovne uhol, čím pomýlil brankára.
Na začiatku druhého polčasu ho poslal do šance Strelec, ale Schranz zbytočne váhal so zakončením. Zakrátko zahodil tutovku z piatich metrov a hoci akcii predchádzal ofsajd, takéto šance by mal premieňať.
David Strelec - 7,5
Už v ôsmej minúte otvoril skóre. Ako správny strelec si našiel miesto v šestnástke a po zblokovaných strelách Škriniara dopravil loptu do siete.
V 15. minúte mohol skórovať aj druhý raz, no z ostrého uhla neuspel. Po aktívnom úvode sa už do ďalších zakončení nedostal, ale tradične zápas odpracoval. Desať minút pred koncom sa pýtal dole.
Lukáš Haraslín - 8,5
Štvrťhodinu pred koncom sa mohol usmievať. A možno mu aj trochu odľahlo. Hoci v každom zápase patrí k ofenzívnym lídrom mužstva, v tejto edícii Ligy národov čakal na gól až do štvrtého zápasu.
Výborne si nabehol na pas Sauera a nedal brankárovi šancu. Okrem iného predtým pripravil dve šance Hanckovi (z druhej skóroval, pozn.), viackrát zakončoval a mal suverénne najviac dotykov v šestnástke (12).
Tomáš Rigo - 6
Do zápasu vstúpil nešťastne. Najskôr prehral súboj po rohovom kope a následne sa zrazil hlavami so Škriniarom. V 87. minúte nevydarenou prihrávkou pokazil rýchly brejk, takže určite má na čom pracovať.
Leo Sauer - 7,5
Prvých desať minút po príchode na trávnik mal veľmi silných. Najskôr síce urobil faul pred vlastnou šestnástkou, no potom bol platný smerom dopredu.
Jeho šanca sa ešte gólom neskončila, no zakrátko si napravil chuť asistenciou na gól Haraslína, keď využil svoju rýchlosť na pravej strane. Rozhodne aj týmto výkonom si pýta od trénera väčšiu minutáž.
/Erik Prekop, Ľubomír Šatka a Peter Pokorný hrali v zápase Moldavsko - Slovensko menej ako 20 minút a ich výkony sú bez známky/