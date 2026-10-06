ONLINE: Moldavsko - Slovensko dnes, Liga národov LIVE (C-divízia, 3. skupina)

Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá štvrtý zápas C-divízie Ligy národov 2026/2027. V skupine 3 sa predstaví na ihrisku Moldavska.
Slováci bodovali vo všetkých doterajších zápasoch, keď na domácej pôde zdolali najprv Moldavsko 2:0 a aj Kazachstan 2:1. V treťom s Faerskými ostrovmi remizovali 1:1.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Moldavsko - Slovensko (futbal, Liga národov, C-divízia, 3. skupina, utorok, naživo)
Liga národov UEFA - Liga C Skupina 3 2026/2027
06.10.2026 o 20:45
Moldavsko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi v Lige národov v Lige C proti reprezentácii Moldavska. Stretnutie sa začína o 20:45.
Slovensko je aktuálne na čele skupiny, doposiaľ v troch dueloch získalo 7 bodov. Svojho dnešného súpera sme pred desiatimi dňami zdolali 2:0 po góloch Schranza a Dudu, následne sme zdolali aj Kazachstan 2:1 a pred štyrmi dňami sme na pôde Faerských ostrovov remizovali 1:1.
Moldavsku patrí druhá priečka so 4 bodmi na konte. Tretie sú Faerské ostrovy s tromi bodmi a posledný je Kazachstan, ktorý vybojoval jeden bod.
Moldavsko po prehre s našimi reprezentantmi remizovalo s Faerským ostrovmi 1:1 a potom zvíťazilo nad Kazachstanom 2:1.
Slovensko je aktuálne na čele skupiny, doposiaľ v troch dueloch získalo 7 bodov. Svojho dnešného súpera sme pred desiatimi dňami zdolali 2:0 po góloch Schranza a Dudu, následne sme zdolali aj Kazachstan 2:1 a pred štyrmi dňami sme na pôde Faerských ostrovov remizovali 1:1.
Moldavsku patrí druhá priečka so 4 bodmi na konte. Tretie sú Faerské ostrovy s tromi bodmi a posledný je Kazachstan, ktorý vybojoval jeden bod.
Moldavsko po prehre s našimi reprezentantmi remizovalo s Faerským ostrovmi 1:1 a potom zvíťazilo nad Kazachstanom 2:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.