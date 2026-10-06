Mieria do druhej triedy. Všetci hrali dobre, jeden extra vynikal, tvrdil Weiss

Z tretej triedy Ligy národov by sa mali posunúť o kategóriu vyššie. Postup majú na dosah, musel by sa stať zázrak, aby takúto šancu premrhali.
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Futbalisti Slovenska vyhrali vo štvrtom zápase C-divízie Ligy národov na pôde Moldavska rozdielom triedy 4:0.
„Som nadšený z výhry, ale nezačali sme dobre. Sme šťastní, snívali sme o 12 bodoch, ale nesmieme byť pažraví,“ opisoval tréner Vladimír Weiss.
Je to najvyššie víťazstvo Slovenska v druhej ére trénera Vladimíra Weissa st. V tabuľke sú Slováci suverénne prví s desiatimi bodmi. Druhé Faerské ostrovy majú o šesť bodov menej. Do konca zostávajú už iba dva zápasy.
Úvod síce zo slovenskej strany nebol presvedčivý ani dominantný, v druhom polčase však prišli aj prvky exhibície.
Útočníci konečne zabrali
Slovenskí útočníci boli v prvých troch zápasoch Ligy národov neefektívni a čelili kritike. V Moldavsku prišla odpoveď.
„Nie všetci sú vo forme. Verím, že zajtra sa niekto z nich odtrhne a rozhodne,“ povedal Weiss pred zápasom. Narážal najmä na Davida Strelca.
Práve od neho sa očakávali góly. Strelec sa konečne presadil už v ôsmej minúte, keď dorazil loptu po tom, ako Moldavčania dvakrát zblokovali pokus Milana Škriniara. Bol to jeho jedenásty gól v 42. zápase za národný tím.
V 33. minúte spálil obrovskú šancu Dávid Hancko. O štyri minúty neskôr predviedol výborný zákrok brankár Dominik Greif.
Druhý gól pridal spoza šestnástky Tomáš Suslov, ktorý tvrdou strelou prekvapil domáceho brankára. Bola to ukážka streleckej pohotovosti, ale aj chyba moldavského gólmana.
Tretí zásah pridal Dávid Hancko, ktorého pokus ešte tečoval jeden z domácich hráčov. Konečnú podobu výsledku dal Lukáš Haraslín po parádnej individuálnej akcii Lea Sauera.
Slováci tak nielen potvrdili úlohu favorita, ale konečne premenili svoje šance aj na výraznejší gólový rozdiel.
Weiss urobil šesť zmien
Slováci nezačali dobre. Domáci mali obrovskú šancu už v piatej minúte po nedorozumení v slovenskej obrane.
Tréner Vladimír Weiss st. nasadil najsilnejšiu možnú zostavu. Oproti predchádzajúcemu zápasu na Faerských ostrovoch urobil šesť zmien.
Do základnej zostavy sa vrátili obrancovia Dávid Hancko a Adam Obert, do stredu poľa Ondrej Duda a do útoku trojica Ivan Schranz, David Strelec a Lukáš Haraslín.
Weiss v úvodných štyroch zápasoch Ligy národov rotoval väčšinu hráčov. V základnej zostave však nikdy nechýbala trojica Milan Škriniar, Stanislav Lobotka a Tomáš Suslov. Prví dvaja odohrali všetky štyri zápasy bez striedania.
Tréner Slovenska zároveň naznačil, kto je v súčasnosti brankárskou jednotkou. V troch zápasoch nastúpil Dominik Greif, v jednom dostal príležitosť 37-ročný veterán Martin Dúbravka.
Slováci odohrali proti Moldavsku štvrtý vzájomný zápas a všetky vyhrali.
V novembri ich čakajú posledné dva zápasy Ligy národov. Doma privítajú Faerské ostrovy a potom nastúpia na pôde Kazachstanu.
Prázdna tribúna aj lacné občerstvenie
Aréna s kapacitou viac ako desaťtisíc divákov nebola plná. Jedna tribúna zostala úplne prázdna a prázdna bola aj horná časť ďalších tribún pozdĺž ihriska.
V úvode bolo počuť slovenských fanúšikov. Do moldavského hlavného mesta ich pricestovalo približne 150.
Balkóny najbližšieho paneláka pri štadióne boli plné ľudí, ktorí sledovali zápas zadarmo.
Slovenskí fanúšikovia, ktorí vycestovali na zápas Ligy národov do Moldavska, zostali v bufetoch na štadióne Zimbru milo prekvapení. Ceny občerstvenia boli na slovenské pomery mimoriadne priaznivé.
Za klasický zápasový hot dog zaplatili v prepočte približne 2,50 eura (50 lei). Pollitrový nealkoholický nápoj Coca-Cola, Fanta alebo Sprite stál 1,75 eura (35 lei), balená minerálna voda Dorna 1,50 eura (30 lei).
Tí, ktorí si chceli dopriať tradičnú futbalovú atmosféru, si mohli kúpiť pollitrové nealkoholické pivo za 2,25 eura (45 lei).
Najviac ľudí sa zhromaždilo pri stánku so sangriou, ktorú ponúkali dokonca zadarmo.
Haraslín: Ťažký zápas, dôležité víťazstvo
„Verím, že teraz už toto dotiahneme do úspešného konca. Dnes sme dosiahli dôležité víťazstvo, veľmi ťažké víťazstvo. Možno výsledok 4:0 sa niekomu zdá jednoduchý, ale začiatok bol opäť trošku pomalší a z našej strany slabší,“ opisoval Lukáš Haraslín.
„Moldavčania mali opäť vyloženú šancu, ale potom sa ukázala naša kvalita, naša sila a hlavne to, že sme premenili šance. Gól na 4:0 bol takou čerešničkou na torte. Súper urobil chybu a padlo to tam. Samozrejme, posunulo nás to, ale dnes si myslím, že každý jeden hráč, ktorý bol na ihrisku, tvrdo makal, jazdil a naozaj tým celým zápasom žil.
Bol to naozaj náročný zápas na hlavu, na psychiku. Dlho sme spolu a myslím si, že sme ukázali kvalitu nielen individuálnu, ale hlavne tímovú, pretože naozaj sme skvelý tím,“ dodal Haraslín.
Weiss priznal, že začiatok nebol podľa predstáv. „Začali sme hrať vyššie, urobili sme dve pozičné chyby a súper mal veľkú šancu. Potom sa prejavila naša kvalita. Dali sme gól, ktorý nás upokojil,“ povedal tréner Slovenska.
Druhý polčas už podľa neho priniesol výrazne lepší výkon. „Druhý polčas bol z našej strany výborný. Dnes hrali všetci veľmi dobre, ale Tomáš Suslov vynikal, dal krásny gól. ‚Domino‘ Greif predviedol pár výborných zákrokov.“
Podobne videl zápas aj Stanislav Lobotka. Podľa neho boli posledné zápasy náročné, pričom za najťažší označil duel na Faerských ostrovoch.
„Som rád, že som zdravý a že sme zvládli tento zápas v Moldavsku. Sme bližšie k postupu do B-divízie,“ uviedol. Slovenský stredopoliar zároveň pomenoval problém zo začiatkov zápasov. „Na začiatkoch zápasov možno nie sme hlavou, chýbajú nám tam detaily. Súper si po skrumáži vytvoril prvú šancu, no nepremenil ju a potom sme udreli my.“
Strelec, ktorý otvoril skóre a potvrdil, že slovenskí útočníci sa po predchádzajúcej kritike začínajú prebúdzať, hodnotil zápas pozitívne.
„Aj keď prvý polčas nevyzeral z našej strany najlepšie, v tom druhom sme hrali svoju hru. Myslím si, že nám dosť pomohlo, že súper sa to snažil otvoriť a hrať jeden na jedného. To nám vyhovuje aj proti lepším súperom,“ povedal. Slovensko napokon po dlhšom čase zvládlo zápas aj s výrazným gólovým rozdielom. „Konečne sme to zvládli aj s vyšším gólovým rozdielom,“ dodal Strelec.