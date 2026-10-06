Mieria do druhej triedy. Všetci hrali dobre, jeden extra vynikal, tvrdil Weiss

Tomáš Suslov a Dávid Hancko sa radujú z gólu
Fotogaléria (34)
Tomáš Suslov a Dávid Hancko sa radujú z gólu (Autor: REUTERS)
Pavol Spál|7. okt 2026 o 00:10
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Na definitívu potrebujú z dvoch zápasov jeden bod.

Z tretej triedy Ligy národov by sa mali posunúť o kategóriu vyššie. Postup majú na dosah, musel by sa stať zázrak, aby takúto šancu premrhali.

Futbalisti Slovenska vyhrali vo štvrtom zápase C-divízie Ligy národov na pôde Moldavska rozdielom triedy 4:0.

„Som nadšený z výhry, ale nezačali sme dobre. Sme šťastní, snívali sme o 12 bodoch, ale nesmieme byť pažraví,“ opisoval tréner Vladimír Weiss.

Je to najvyššie víťazstvo Slovenska v druhej ére trénera Vladimíra Weissa st. V tabuľke sú Slováci suverénne prví s desiatimi bodmi. Druhé Faerské ostrovy majú o šesť bodov menej. Do konca zostávajú už iba dva zápasy.

Úvod síce zo slovenskej strany nebol presvedčivý ani dominantný, v druhom polčase však prišli aj prvky exhibície.

Fotogaléria zo zápasu Moldavsko - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke vľavo David Strelec (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, uprostred Milan Škriniar a Dávid Hancko počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
Na snímke sprava Tomáš Suslov (Slovensko) a Vladimir Fratea (Moldavsko) v súboji o loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
Na snímke vľavo David Strelec (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
Milan Škriniar s loptou počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.
34 fotografií
Na snímke zľava tréner Vladimír Weiss st. (Slovensko) a tréner Lilian Popescu (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke zľava Ivan Mesík (Slovensko) a Oleg Reabciuk (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke sprava Ivan Schranz (Slovensko) a Sergiu Perciun (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred zápasom C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026. Horný rad zľava: Adam Obert, Dávid Hancko, Milan Škriniar, Ivan Schranz, David Strelec a brankár Dominik Greif. Dolný rad zľava: Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, Ondrej Duda, Stanislav Lobotka a Ivam Mesík.Na snímke Dávid Hancko (Slovensko) reaguje počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke David Strelec (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke zľava David Strelec (Slovensko) a Oleg Reabciuk (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke vľavo Ivan Schranz (Slovensko) padá a vpravo dole brankár Dumitru Celeadnic (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke brankár Dumitru Celeadnic (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke zľava Ivan Schranz (Slovensko) a Oleg Reabciuk (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke sprava Milan Škriniar (Slovensko) a Ioan-Calin Revenco (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke vpravo Tomáš Suslov (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčmi, zľava Lukáš Haraslín, Ondrej Duda, Milan Škriniar, Dávid Hancko, Adam Obert počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke brankár Dumitru Celeadnic (Moldavsko) reaguje po góle Tomáša Suslova počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke vľavo Tomáš Suslov (Slovensko) sa teší z gólu so spoluhráčom Dávidom Hanckom počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Slovakia players celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's Ivan Schranz, left, challenges for the ball with Moldova's Vladislav Baboglo during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's David Hancko, centre left, celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia players celebrate after Slovakia's Tomas Suslov scored his side's second goal during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Na snímke brankár Dominik Greif (Slovensko) chytá loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Slovakia's fans cheer their team during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's players celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's players celebrate after scoring during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's Leo Sauer, left, kicks the ball ahead of Moldova's Daniel Dumbravanu during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's fans cheer their team during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's Lukas Haraslin, right, challenges for the ball with Moldova's Ioan-Calin Revenco during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Slovakia's David Hancko, left, and Slovakia's Lukas Haraslin react during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)From left, Moldova's Iurie Iovu, Slovakia's Ivan Schranz, Moldova's Cristian Dros in action during the Nations League soccer match between Moldova and Slovakia in Chisinau, Moldova, Tuesday, Oct. 6, 2026. (AP Photo/Aurel Obreja)Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.Na snímke hráči Slovenska (vľavo) a hráči Moldavska (vpravo) pózujú pred zápasom C-divízie Ligy národov Moldavsko - Slovensko v Kišiňove v utorok 6. októbra 2026.

Útočníci konečne zabrali

Slovenskí útočníci boli v prvých troch zápasoch Ligy národov neefektívni a čelili kritike. V Moldavsku prišla odpoveď.

„Nie všetci sú vo forme. Verím, že zajtra sa niekto z nich odtrhne a rozhodne,“ povedal Weiss pred zápasom. Narážal najmä na Davida Strelca.

Práve od neho sa očakávali góly. Strelec sa konečne presadil už v ôsmej minúte, keď dorazil loptu po tom, ako Moldavčania dvakrát zblokovali pokus Milana Škriniara. Bol to jeho jedenásty gól v 42. zápase za národný tím.

V 33. minúte spálil obrovskú šancu Dávid Hancko. O štyri minúty neskôr predviedol výborný zákrok brankár Dominik Greif.

Slovenský futbalista Tomáš Suslov (vľavo) sa teší z gólu v zápase Ligy národov proti Moldavsku.
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Druhý gól pridal spoza šestnástky Tomáš Suslov, ktorý tvrdou strelou prekvapil domáceho brankára. Bola to ukážka streleckej pohotovosti, ale aj chyba moldavského gólmana.

Tretí zásah pridal Dávid Hancko, ktorého pokus ešte tečoval jeden z domácich hráčov. Konečnú podobu výsledku dal Lukáš Haraslín po parádnej individuálnej akcii Lea Sauera.

Slováci tak nielen potvrdili úlohu favorita, ale konečne premenili svoje šance aj na výraznejší gólový rozdiel.

Weiss urobil šesť zmien

Slováci nezačali dobre. Domáci mali obrovskú šancu už v piatej minúte po nedorozumení v slovenskej obrane.

Tréner Vladimír Weiss st. nasadil najsilnejšiu možnú zostavu. Oproti predchádzajúcemu zápasu na Faerských ostrovoch urobil šesť zmien.

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Do základnej zostavy sa vrátili obrancovia Dávid Hancko a Adam Obert, do stredu poľa Ondrej Duda a do útoku trojica Ivan Schranz, David Strelec a Lukáš Haraslín.

Weiss v úvodných štyroch zápasoch Ligy národov rotoval väčšinu hráčov. V základnej zostave však nikdy nechýbala trojica Milan Škriniar, Stanislav Lobotka a Tomáš Suslov. Prví dvaja odohrali všetky štyri zápasy bez striedania.

Tréner Slovenska zároveň naznačil, kto je v súčasnosti brankárskou jednotkou. V troch zápasoch nastúpil Dominik Greif, v jednom dostal príležitosť 37-ročný veterán Martin Dúbravka.

Slováci odohrali proti Moldavsku štvrtý vzájomný zápas a všetky vyhrali.

V novembri ich čakajú posledné dva zápasy Ligy národov. Doma privítajú Faerské ostrovy a potom nastúpia na pôde Kazachstanu.

Prázdna tribúna aj lacné občerstvenie

Aréna s kapacitou viac ako desaťtisíc divákov nebola plná. Jedna tribúna zostala úplne prázdna a prázdna bola aj horná časť ďalších tribún pozdĺž ihriska.

V úvode bolo počuť slovenských fanúšikov. Do moldavského hlavného mesta ich pricestovalo približne 150.

Balkóny najbližšieho paneláka pri štadióne boli plné ľudí, ktorí sledovali zápas zadarmo.

Slovenskí fanúšikovia, ktorí vycestovali na zápas Ligy národov do Moldavska, zostali v bufetoch na štadióne Zimbru milo prekvapení. Ceny občerstvenia boli na slovenské pomery mimoriadne priaznivé.

Za klasický zápasový hot dog zaplatili v prepočte približne 2,50 eura (50 lei). Pollitrový nealkoholický nápoj Coca-Cola, Fanta alebo Sprite stál 1,75 eura (35 lei), balená minerálna voda Dorna 1,50 eura (30 lei).

Tí, ktorí si chceli dopriať tradičnú futbalovú atmosféru, si mohli kúpiť pollitrové nealkoholické pivo za 2,25 eura (45 lei).

Najviac ľudí sa zhromaždilo pri stánku so sangriou, ktorú ponúkali dokonca zadarmo.

Haraslín: Ťažký zápas, dôležité víťazstvo

„Verím, že teraz už toto dotiahneme do úspešného konca. Dnes sme dosiahli dôležité víťazstvo, veľmi ťažké víťazstvo. Možno výsledok 4:0 sa niekomu zdá jednoduchý, ale začiatok bol opäť trošku pomalší a z našej strany slabší,“ opisoval Lukáš Haraslín.

„Moldavčania mali opäť vyloženú šancu, ale potom sa ukázala naša kvalita, naša sila a hlavne to, že sme premenili šance. Gól na 4:0 bol takou čerešničkou na torte. Súper urobil chybu a padlo to tam. Samozrejme, posunulo nás to, ale dnes si myslím, že každý jeden hráč, ktorý bol na ihrisku, tvrdo makal, jazdil a naozaj tým celým zápasom žil.

Bol to naozaj náročný zápas na hlavu, na psychiku. Dlho sme spolu a myslím si, že sme ukázali kvalitu nielen individuálnu, ale hlavne tímovú, pretože naozaj sme skvelý tím,“ dodal Haraslín.

Weiss priznal, že začiatok nebol podľa predstáv. „Začali sme hrať vyššie, urobili sme dve pozičné chyby a súper mal veľkú šancu. Potom sa prejavila naša kvalita. Dali sme gól, ktorý nás upokojil,“ povedal tréner Slovenska.

Druhý polčas už podľa neho priniesol výrazne lepší výkon. „Druhý polčas bol z našej strany výborný. Dnes hrali všetci veľmi dobre, ale Tomáš Suslov vynikal, dal krásny gól. ‚Domino‘ Greif predviedol pár výborných zákrokov.“

Podobne videl zápas aj Stanislav Lobotka. Podľa neho boli posledné zápasy náročné, pričom za najťažší označil duel na Faerských ostrovoch.

„Som rád, že som zdravý a že sme zvládli tento zápas v Moldavsku. Sme bližšie k postupu do B-divízie,“ uviedol. Slovenský stredopoliar zároveň pomenoval problém zo začiatkov zápasov. „Na začiatkoch zápasov možno nie sme hlavou, chýbajú nám tam detaily. Súper si po skrumáži vytvoril prvú šancu, no nepremenil ju a potom sme udreli my.“

Strelec, ktorý otvoril skóre a potvrdil, že slovenskí útočníci sa po predchádzajúcej kritike začínajú prebúdzať, hodnotil zápas pozitívne.

„Aj keď prvý polčas nevyzeral z našej strany najlepšie, v tom druhom sme hrali svoju hru. Myslím si, že nám dosť pomohlo, že súper sa to snažil otvoriť a hrať jeden na jedného. To nám vyhovuje aj proti lepším súperom,“ povedal. Slovensko napokon po dlhšom čase zvládlo zápas aj s výrazným gólovým rozdielom. „Konečne sme to zvládli aj s vyšším gólovým rozdielom,“ dodal Strelec.

Tabuľka 3. skupiny C-divízie

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Tomáš Suslov a Dávid Hancko sa radujú z gólu
    Tomáš Suslov a Dávid Hancko sa radujú z gólu
    Mieria do druhej triedy. Všetci hrali dobre, jeden extra vynikal, tvrdil Weiss
    Pavol Spáldnes 00:10
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