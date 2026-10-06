    Lehečka bol Alcarazovi náročným súperom. Španiel však získal prvý titul od zranenia

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. okt 2026 o 13:31
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    Išlo preňho o tretie podujatie od návratu po zranení zápästia.

    ATP Tokio 2026

    Dvojhra - finále:

    Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Jiří Lehečka (ČR) 7:6 (4), 6:4

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz získal titul na turnaji ATP 500 v Tokiu. Vo finále si poradil s nenasadeným Čechom Jiřím Lehečkom v dvoch setoch 7:6 (4), 6:4.

    Pre Alcaraza to bol prvý titul od návratu po štvormesačnej prestávke spôsobenej zranením.

    Najvyššie nasadený hráč a obhajca titulu v Tokiu získal zároveň prvú trofej od februárového turnaja v katarskej Dauhe.

    Išlo preňho o tretie podujatie od návratu po zranení zápästia. Predtým postúpil do štvrťfinále US Open a predstavil sa aj na Laver Cupe.

    Tretí hráč svetového rebríčka získal tretí titul v tomto roku, v ktorom triumfoval aj na Australian Open, a celkovo 27. v kariére.

    Do finále vstupoval s bilanciou vzájomných zápasov 3:1 proti Lehečkovi, ktorý sa usiloval o prvý tohtoročný titul.

    Sebavedomo hrajúci Čech vzal Alcarazovi hneď jeho prvé podanie a najvyššie nasadenému súperovi nedal čas dostať sa do tempa.

    Španiel si približne v polovici prvého setu po dlhom boji vzal stratené podanie späť a v nasledujúcom geme predviedol mimoriadne razantnú hru.

    Lehečka však naďalej kládol tuhý odpor a Alcaraz potreboval aj dva efektné skrátené údery, aby prvý set získal v tajbrejku.

    Český tenista robil Alcarazovi problémy aj naďalej, no obhajca titulu približne v polovici druhého setu získal brejk a potom už dotiahol zápas do víťazného konca.

    Alcaraz by sa mal predstaviť na turnaji Masters v Šanghaji, ktorý sa začne v stredu. Vlani sa z neho po triumfe v Tokiu na poslednú chvíľu odhlásil pre „fyzické problémy“ a kritizoval nabitý tenisový kalendár.

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