Saša bude raz minister športu alebo prezident. Z NHL odchádza rekordér aj Putinov priateľ

Alexander Ovečkin sa postavil pred spoluhráčov v šatni Washingtonu Capitals a ako prvým im oznámil rozhodnutie, ktoré sa už dlhšie očakávalo. Sezóna 2026/27 bude jeho posledná v NHL.
Na oznámenie si vybral symbolický dátum. Presne 5. októbra 2005 odohral svoj prvý zápas v NHL. Washington vtedy zdolal Columbus 3:2 a devätnásťročný Rus strelil dva góly. O 21 rokov neskôr oznámil, že v NHL končí.
Keď po sezóne odíde, bude mať za sebou 22 ročníkov. Všetky odohral za jeden klub. S Washingtonom získal v roku 2018 Stanleyho pohár, vyhral množstvo individuálnych ocenení a napokon dokázal aj to, čo sa dlhé roky považovalo takmer za nemožné - prekonal Wayna Gretzkého a stal sa historicky najlepším strelcom NHL.
Jeho odkaz v zámorí však nebude iba hokejový. Ruský útočník sa dlhodobo netajil náklonnosťou k prezidentovi Vladimirovi Putinovi a ani po ruskej invázii na Ukrajinu sa od neho verejne nedištancoval.
Pred začiatkom Ovečkinovej poslednej sezóny sa táto téma otvorila ešte výraznejšie po tom, čo sa objavil v predvolebnom videu politickej strany Jednotné Rusko, ktorá podporuje aj Putina.
K hokeju ho priviedol brat
Ovečkin sa narodil v Moskve do športovej rodiny. Jeho matka Taťjana bola dvojnásobnou olympijskou víťazkou v basketbale, otec Michail hrával futbal.
Podľa rodinných spomienok ho hokej zaujal už ako malé dieťa. Keď mal osem rokov, rodičia ho zapísali do hokejovej školy. Výraznú úlohu v jeho začiatkoch zohral starší brat Sergej, ktorý ho k športu viedol.
Keď mal Ovečkin desať rokov, Sergej zahynul pri autonehode. „Priviedol ma k hokeju. Každý gól a moja radosť tak nesú i jeho rukopis,“ spomínal neskôr.
V Moskve oňho mali záujem armádne kluby CSKA aj Spartak, no vybral si Dinamo. Medzi mužmi debutoval už ako šestnásťročný a veľmi skoro začal dominovať aj na medzinárodnej úrovni.
Na MS hráčov do 18 rokov v roku 2002, ktoré sa konali v Piešťanoch a Trnave, nastrieľal v ôsmich zápasoch 14 gólov. Pri výhre 6:1 nad Slovenskom skóroval štyrikrát.
Draftovať ho chceli o rok skôr
Hoci chcel vždy hrať za ruskú reprezentáciu, jeho snom bolo dostať sa aj do NHL. Jeho idolom sa stal Mario Lemieux.
V zámorí jeho talent poznali ešte predtým, ako bol oficiálne dostupný na drafte. Florida sa ho pokúsila vybrať už v roku 2003, NHL však výber zrušila, pretože Ovečkin nespĺňal vekové podmienky.
O rok neskôr už nebolo o jednotke draftu veľa pochybností. Washington vyhral lotériu a ruského útočníka si vybral z prvého miesta.
Pre výluku musel na debut čakať ďalší rok. Keď však konečne prišiel, okamžite ukázal, prečo sa okolo neho vytvoril taký rozruch.
V nováčikovskej sezóne strelil 52 gólov, nazbieral 106 bodov a získal Calderovu trofej. O dva roky neskôr dal 65 gólov a vyhral Hartovu aj Art Rossovu trofej.
Najlepším strelcom základnej časti sa počas kariéry stal deväťkrát. Aj keď sa pýšil individuálnymi trofejami, tá najdôležitejšia trofej mu dlho unikala.
Na Stanley Cup čakal 13 rokov
Washington patril opakovane medzi najsilnejšie tímy NHL, no v play-off končil priskoro. Ovečkin zbieral individuálne ocenenia, zatiaľ čo jeho veľký generačný rival Sidney Crosby postupne získal s Pittsburghom tri Stanleyho poháre.
Zmena prišla až pod trénerom Barrym Trotzom. Washington v sezóne 2017/18 vyhral Metropolitnú divíziu a v play-off postupne vyradil Columbus, Pittsburgh a Tampu Bay. Vo finále zdolal Vegas Golden Knights.
Ovečkin získal Stanleyho pohár až v trinástej sezóne v NHL. „Som najšťastnejší človek na svete,“ hovoril po rozhodujúcom zápase. „Na tento moment sme čakali naozaj veľmi dlho. Vlastne od prvého dňa.“
Posledná veľká výzva prišla o sedem rokov neskôr. Gretzkého rekord 894 gólov patril k zápisom, ktoré mali vydržať celé generácie. Ovečkin ho napokon prekonal na konci základnej časti sezóny 2024/25.
V okamihu, keď rekord padol, NHL prerušila zápas. Na ľade sa uskutočnil ceremoniál za účasti komisára Garyho Bettmana aj samotného Gretzkého.
Ovečkin už mal Stanleyho pohár aj najväčší individuálny rekord, za ktorým sa v posledných rokoch kariéry naháňal.
Lenže práve pri bilancovaní jeho úspechov sa čoraz častejšie otvára aj úplne iná téma.
Ovečkin a Putin
Ešte pred štartom poslednej sezóny v NHL musel Ovečkin vo Washingtone odpovedať na otázky, ktorým sa v predchádzajúcich rokoch často vyhol.
Dôvodom bolo video pred voľbami v Rusku. Kapitán Capitals sa objavil v kampani strany Jednotné Rusko, ktorá podporuje Vladimira Putina.
Vo videu vystúpil aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov či Marija Ľvová-Belová, na ktorú Medzinárodný trestný súd vydal zatykač v súvislosti s nezákonnou deportáciou ukrajinských detí.
Ovečkin neskôr priznal, že Washington Capitals o svojej účasti vopred neinformoval.
Po návrate do USA sa ho na video podrobnejšie pýtali viacerí zámorskí novinári, vrátane tých, ktorý šport pravidelne nesledujú.
„Som Rus, budem tam žiť, keď skončím. Budú tam moje deti. Bude tam moja rodina. Podporujem svoju krajinu. To je všetko,“ reagoval Ovečkin na kritiku.
Keď sa ho ďalej novinári dopytovali na to, že jeho vystúpenie po boku Lavrova môže byť vnímané ako podpora vojny na Ukrajine, Ovečkin to odmietol.
„Nemyslím si, že je to provojnové. Myslím si, že je to len podpora toho, čo sa deje v Rusku. Chcem mier a lásku pre každého. Nezáleží na tom, kto ste, či Američan, Rus alebo Ukrajinec.“
Pri priamych otázkach na ruskú inváziu sa opäť vrátil k postoju, ktorý používa už niekoľko rokov.
„Ja nie som v politike. Nemôžem povedať, kto má pravdu a kto nie.“
Práve takéto odpovede opäť otvorili debatu, ktorá bude sprevádzať aj bilancovanie jeho kariéry. Ovečkinov vzťah k Putinovi totiž nevznikol po začiatku vojny a nemožno ho vysvetliť iba tým, že ide o ruského športovca žijúceho v zahraničí.
Bývalý ruský novinár Slava Malamud, ktorý dlhé roky pôsobil vo Washingtone a Ovečkinovu kariéru podrobne sledoval, ho v rozhovore pre Sportnet označil za výnimočne lojálneho k ruskému prezidentovi.
„Rusov zaujímajú vždy najmä víťazstvá, zaujíma ich boj za vlasť. Ovečkin sa s tým stopercentne stotožnil a Putin je niekto, kto to symbolizuje. Preto sa rád nechá pozvať k nemu do Kremľa, rád sa s ním fotí,“ povedal Malamud.
Ako príklad uviedol aj Ovečkinovu svadbu v roku 2017. Putin vtedy mladomanželom telefonoval a Ovečkin prerušil oslavu, aby hovor pustil nahlas pred hosťami.
„Keď Putin skončil, Ovečkin vyslovil vetu: Všetci vás milujeme. Jeho vzťah k Putinovi bol vždy nadštandardný. Aj Malkin je Putinov veľký fanúšik a mnoho športovcov sa správa veľmi lojálne, ale Ovečkin je v tomto ohľade extrém.“
Malamudovi, ktorý Ovečkina kritizoval ešte v roku 2014 po začatí konfliktu v Donbase, vo Washingtone odobrali novinársku akreditáciu. Pre klub, ktorý zamestnáva aj ruského PR manažéra, sa stal nežiadúcou osobou a s prácou reportéra pre ruské médiá skončil.
V roku 2017 vznikol aj projekt PutinTeam, ktorého tvárou sa Ovečkin stal pred ruskými prezidentskými voľbami.
Po začiatku plnohodnotnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa politickým otázkam prevažne vyhýbal. Verejne vyhlásil, že si želá mier, no od Putina sa nedištancoval a na svojom Instagrame si ponechal spoločnú profilovú fotografiu s ruským prezidentom.
Najnovšou účasťou v kampani Jednotného Ruska tak Ovečkin pred koncom kariéry znovu pripomenul, prečo sa pri hodnotení jednej z najväčších hokejových kariér v histórii NHL nebude hovoriť iba o góloch, rekordoch a Stanleyho pohári.
Čo bude nasledovať?
Ovečkin už dávnejšie hovoril, že po skončení kariéry v NHL sa chce vrátiť do Ruska.
V rozhovore pre Sport Express ešte pred prekonaním Gretzkého rekordu povedal, že „s najväčšou pravdepodobnosťou sa vráti do Dinama, pokiaľ mu to zdravie dovolí“. Práve v moskovskom klube hokejovo vyrastal a debutoval medzi profesionálmi.
Aj po najnovšej kritike v USA zopakoval, že po kariére bude žiť v Rusku, kde má rodinu.
„Bolo by skvelé vidieť ho hrať v KHL," reagoval pre ruské médiá kapitán Soči a bývalý hráč Dinama Nikita Gusev.
Ovečkinov otec Michail v minulosti uviedol, že jeho Saša sa raz stane ministrom športu, alebo dokonca prezidentom.