Wright alebo Slafkovský? Montreal zvládol draft 2022 výborne, nevyšiel im Mešár

Keď si Montreal Canadiens vybrali na drafte 2022 v Bell Centre z prvého miesta Juraja Slafkovského, Shane Wright sa netváril nadšene.
Jeho nepríjemný výraz na pódiu obletel sociálne siete a vzniklo z neho viacero mémov.
VIDEO: Shane Wright počas draftu NHL 2022
Nadšení neboli ani mnohí fanúšikovia Habs, ktorí už mali vyrobené dresy s menom „Wright“. Niektorí na Slafkovského dokonca bučali.
„Hokej je ich vášeň, rovnako ako moja. Možno niektorí z nich ma nemajú radi, ale spravím všetko pre to, aby ma jedného dňa mali radi,“ povedal po drafte na adresu fanúšikov Juraj Slafkovský.
Odvtedy uplynuli štyri sezóny a slovenskému útočníkovi sa to podarilo. Priazeň fanúšikov si získal.
Pri pohľade na štatistiky hráčov z tohto draftu v NHL je jasné, že Montreal sa trafil. Z ročníka 2022 má lídra v bodoch, góloch, asistenciách aj odohratých zápasoch.
Najviac bodov: Juraj Slafkovský – 184
Najviac gólov: Juraj Slafkovský – 72
Najviac asistencií: Lane Hutson – 131
Najviac zápasov: Juraj Slafkovský – 284
Right, nie Wright
„Make the (w)right choice,“ znelo z Montrealu. Fanúšikovia sa pohrali s Wrightovým menom a tlačili svoj tím k tomu, aby spravil správnu voľbu.
Shane Wright však nešiel do Mekky hokeja. Na svoje meno čakal až do štvrtej voľby. Kanaďan zamieril do USA a stal sa hráčom Seattlu.
Zaujímavosťou je, že svoj prvý gól v NHL strelil práve proti Canadiens. Vo vyššie uvedených štatistikách je na piatom, štvrtom, šiestom a štvrtom mieste.
Wright bol roky pred draftom považovaný za jasného favorita na prvú voľbu. V juniorke dostal status výnimočného hráča a mohol ju hrať už ako 15-ročný. V histórii ligy sa tohto statusu dočkalo len deväť hráčov, medzi nimi Connor McDavid, Connor Bedard, Aaron Ekblad, John Tavares či Landon DuPont, očakávaná jednotka draftu 2027.
Očakávania od Wrighta tak boli vysoké, no momentálne sa zdá, že z neho superhviezda nebude. V Seattli je členom tretieho útoku a v profilige nazbieral 80 bodov v 172 zápasoch.
Je vôbec otázne, ako dlho bude hráčom Kraken, keďže od začiatku leta sa špekulovalo o jeho výmene. Tú si zrejme želá klub, ale najmä samotný hráč.
Úsmevným rozuzlením celej situácie by bolo, keby ho angažoval Montreal, ktorý potrebuje centra.
Body nie sú všetko, ale je jasné, že Montreal si z dvojice Slafkovský – Wright vybral správne. Slafkovský zapadol do mužstva herne a jeho osobnosť mu pomáha správne naložiť s veľkým tlakom, ktorý je s pôsobením v Montreale spojený.
V minulej sezóne, alebo skôr v jej druhej polovici, zažil herný aj bodový zlom. Nazbieral 73 bodov. Ročník 2026/27 začal bez bodu, ale ako jeden z lídrov mužstva.
Hráč
Súčasný klub
Pozícia
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
krídelník
284
72
112
184
2.
Logan Cooley
Utah
center
214
69
86
155
3.
Lane Hutson
Montreal
obranca
168
18
131
149
4.
Cutter Gauthier
Anaheim
krídelník
161
63
55
118
5.
Shane Wright
Seattle
center
172
37
43
80
...
10.
Šimon Nemec
Calgary
obranca
158
16
33
49
45.
Adam Sýkora
NY Rangers
krídelník
11
3
1
4
Okrem Slafkovského aj najlepší obranca
Montreal zvládol draft 2022 bravúrne, a to nielen vďaka výberu Slafkovského. Bolo to najmä preto, že predviedol aj jednu z najväčších „krádeží“ draftu.
Zo 62. miesta si v závere druhého kola zobral obrancu Lanea Hutsona. Ten bol najmä pre svoju menšiu postavu dostupný aj tak neskoro, no v profilige už jednoznačne ukázal, že to pre neho nie je problém.
Vo svojich prvých dvoch sezónach v NHL nazbieral 66, respektíve 78 bodov. Vlani skončil v produktivite obrancov na štvrtom mieste v rámci celej ligy.
Canadiens v ňom našli svojho prvého obrancu a len ťažko by ste na drafte 2022 našli 61 lepších hokejistov. Niekto by povedal, že nenájdete ani troch, niekto, že ani jedného.
Habs tak zrejme z celého ročníka priviedli najlepšieho útočníka, hoci aj v tomto prípade sa dá diskutovať, a zároveň najlepšieho obrancu.
Prvé kolo nebolo dokonalé
Aby sme však Montreal len nechválili, momentálne to vyzerá, že mu nevyšiel výber Filipa Mešára z celkového 26. miesta v prvom kole.
Mešár je najvyššie draftovaný hráč z roku 2022, ktorý ešte neodohral ani jeden zápas v NHL.
V aktuálnej sezóne mu beží posledný rok kontraktu a na farme v Lavale sa pokúsi napraviť si renomé. Svoj potenciál a šikovnosť ukázal aj na MS vo Švajčiarsku.
V AHL odohral 118 zápasov so ziskom 46 bodov, a jeho výber je jedným z najväčších sklamaní draftu 2022.
Montreal pôvodne disponoval aj celkovou 13. voľbou, ale vymenil ju do Chicaga za Kirbyho Dacha. Blackhawks si potom z tejto pozície vybrali Franka Nazara.
Túto výmenu by sme dnes z hľadiska Canadiens hodnotili ako nevýhodnú. V Dachovi sa nedočkali toho, čo od neho očakávali. Momentálne je hráčom tretieho útoku.
Je Nemec druhý najlepší obranca draftu?
Osobitným prípadom je Šimon Nemec. Najvyššie draftovaný slovenský obranca a dvojka hneď za Jurajom Slafkovským nemala v New Jersey podmienky ako jeho mladší kolega v Montreale.
Napriek tomu, že bol Nemec draftovou dvojkou, aj v obrane Devils bol vždy prinajlepšom dvojkou – až za Lukeom Hughesom, prípadne Dougiem Hamiltonom.
Z ročníka 2022 je desiatym najproduktívnejším hráčom v NHL, nazbieral 49 bodov. V počte odohraných zápasov mu patrí ôsme miesto.
Zmeniť by sa to mohlo po jeho prestupe do Calgary, kde by mal byť najvyťažovanejším obrancom s výraznejším priestorom v presilových hrách.
Status najlepšieho obrancu tohto draftu patrí Laneovi Hutsonovi. Nemec však stále má šancu ukázať, že je druhý najlepší.
Konkurentmi sú Pavel Minťukov z Anaheimu či Denton Mateychuk z Columbusu.
Aj tu nastala zmena. V období draftu sa diskutovalo o tom, či bude najlepším obrancom Slovák Nemec alebo Čech Jiříček.
David Jiříček bol napokon šestkou a mieril do Columbusu. V NHL však už vystriedal tri organizácie – Blue Jackets, Minnesotu aj Philadelphiu –, ale ani v jednej zatiaľ neodohral celú sezónu v profilige.
Americkí útočníci sa chytili
Silnú stopu v drafte mali americkí útočníci. V prvom kole boli draftovaní šiesti a štyria z nich patria do prvej osmičky produktivity ročníka.
Vydareným výberom bola trojka draftu Logan Cooley. Pôvodne hráč Arizony, teraz po presťahovaní tímu center Utahu, je druhým najproduktívnejším hráčom ročníka a dôležitým stavebným blokom „mamutov“.
V letnom Montreale bol prvým centrom, ktorý počul svoje meno, a za seba odsunul aj Shanea Wrighta. Mnohých prekvapilo, že Arizona si vybrala práve tohto Američana. Rodák z Pittsburghu si však svoje miesto zastal a jeho strop je vysoký.
Darí sa aj päťke draftu Cutterovi Gauthierovi. Toho si vybrala Philadelphia, ale s klubom odmietal podpísať zmluvu a „vynútil“ si výmenu. Zamieril do Anaheimu, kde v minulom ročníku strelil 41 gólov a bol jedenástym najlepším strelcom celej ligy.
Trinástkou draftu bol Frank Nazar, ktorý mieril do Chicaga, kde bol vlani tretím najproduktívnejším hráčom.
Prelomovú sezónu má za sebou aj spoluhráč Dalibora Dvorského Jimmy Snuggerud, ktorý zaknihoval 51 bodov a zdá sa, že by sa mohol zaradiť medzi najlepších hráčov tohto ročníka.
Expert by bral Slafkovského ako jednotku aj dnes
Hráčov z draftu 2022 sa pokúsil podľa kvality zoradiť expert magazínu The Athletic Corey Pronman.
Je známe, že Pronman preferuje vyšších a silnejších hráčov a voči menším je skeptický.
Na prvom mieste jeho „re-draftu“ je Juraj Slafkovský, druhý je Logan Cooley a tretí Lane Hutson. Najlepšiu päťku uzatvárajú Cutter Gauthier a Jimmy Snuggerud.
Shane Wright je siedmy, Šimon Nemec desiaty.
Prekvapivo vysoko, na deviatej priečke, je Čech Jiří Kulich, ktorého si Buffalo vybralo z 28. miesta, ale pre zdravotné problémy musel vynechať veľa zápasov.
Okrem Slafkovského s Nemcom v zozname 61 hráčov nefiguruje žiaden ďalší Slovák.
Traja ďalší Slováci
Draft 2022 bol pre Slovensko historický.
Slafkovský sa stal vôbec najvyššie draftovaným Slovákom, keď predbehol Mariána Gáboríka, ktorý bol v roku 2000 celkovou trojkou.
Zároveň sa stal prvým slovenským hokejistom draftovaným v prvom kole od roku 2013, keď si z 27. miesta Columbus vybral Marka Daňa.
Okamžite po Slafkovskom prišiel Nemec, ktorý sa stal najvyššie draftovaným slovenským obrancom.
V prvom kole Montreal siahol z 26. miesta ešte po Mešárovi.
Z ročníka 2022 si v NHL zahral okrem prvých dvoch volieb aj Adam Sýkora, ktorého si Rangers vybrali zo 63. miesta, hneď za Hutsonom z Montrealu.
Sýkora sa v minulej sezóne dostal do 11 zápasov, v ktorých strelil tri góly a získal štyri body.
V posledných dvoch kolách draftu 2022 počuli svoje meno ešte dvaja Slováci.
Servác Petrovský mieril zo šiesteho kola do Minnesoty, ale v zámorí hral len v juniorke. Od svojho návratu odohral tri sezóny v českom Liberci.
Adam Žlnka bol výberom Arizony v siedmom kole z celkového 204. miesta. Stále však nehrá profesionálny hokej. Z juniorskej USHL zamieril do NCAA. V univerzitnej súťaži pôsobí tretiu sezónu na Bowling Green State University.
Siedme kolo draftu 2022 však malo celkovo veľmi nízku úspešnosť. V NHL si z neho zahrali len traja hráči, aj to dohromady iba 15 zápasov.
Kto je teda víťaz draftu 2022?
Jednoznačne Montreal. Mal prvú voľbu a hoci bol výber Slafkovského v tom čase otázny, vyplatil sa a klub v ňom získal jednu zo svojich tvárí.
Navyše si Habs zo 62. miesta vybrali Lanea Hutsona, ktorý sa začína radiť k najlepším bekom na svete. Nevydarený výber Filipa Mešára preto klub až tak veľmi nebolí.