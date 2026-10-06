VIDEO: Za prerušenie hry čelí veľkej vlne rasizmu. Je to šialené, vraví Gauffová

Americká tenistka Coco Gauffová sa po pondelňajšom postupe vyše šestnásťročnú Číňanku Sun Sin-žan na turnaji v Pekingu stala terčom kritických a často rasistických komentárov na sociálnych sieťach.
Dôvodom bola kontroverzná situácia v prvom sete, keď si v kľúčovej chvíli vynútila počas hry opakovanie výmeny.
Gauffová sa proti "šialenej" vlne rasistických príspevkov ohradila a obhajovala sa, že na kurte sa odohralo všetko podľa pravidiel.
"Ahoj všetci. Môžete ma nemať radi a mať iný názor na to, čo sa stalo bez toho, aby ste pri tom boli rasistickí.
To množstvo rasistických komentárov a priamych správ, ktoré som za posledných pár hodín dostala, je šialené. A ešte raz: nie som žiadna podvodníčka, ani zlodejka," napísala Gauffová na sieti X v reakcii na urážlivé príspevky.
Kritiku vyvolalo počínanie Američanky za stavu 4:5 a 15:15 z jej pohľadu, keď pri prechode na sieť po slabom voleji zdvihnutím ruky požiadala o prerušenie hry, vo chvíli, keď sa súperka chystala zahrať víťazný úder.
VIDEO: Prerušenie hry od Coco Gauffovej
Hlavný rozhodca to vysvetlil tým, že ju vyrušil reklamný panel po stranách kurtu, na ktorom sa práve počas výmeny zmenil obsah.
Po zhliadnutí videa jej rozhodkyňa dala za pravdu, výmena sa opakovala a favoritka hru pri vlastnom podaní dotiahla do víťazného konca. Zápas napokon svetová štvorka vyhrala 7:5, 6:1.
Scéna vyvolala vášnivú diskusiu na online serveroch. Gauffová sa potom bránila obvineniu, že si zabezpečila nespravodlivú výhodu.
"Konala som v súlade s pravidlami a nakoniec to potom tiež potvrdilo rozhodnutie rozhodcov," obhajovala sa na instagrame s poukázaním na to, že hráčky majú možnosť požiadať o videokontrolu vybraných sporných momentov.
"Bola to poľutovaniahodná situácia, ale je zvláštne, že zbieram nenávisť za to, že dodržiavam pravidlá," uviedla Gauffová.