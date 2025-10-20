    Tenisové rebríčky ostali takmer bez zmien. Najlepšiu pozíciu má Šramková

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková. (Autor: TASR/AP)
    20. okt 2025 o 11:17
    Jednotkami sú Alcaraz a Sabalenková.

    LONDÝN. Lídrom svetového rebríčka ATP zostáva aj naďalej španielsky tenista Carlos Alcaraz.

    V najlepšej desiatke nenastali takmer žiadne zmeny, na desiatu pozíciu iba poskočil Dán Holger Rune.

    Slovenskou jednotkou je naďalej Lukáš Klein, v najnovšom vydaní si polepšil o dve miesta a je na 124. priečke. Do druhej svetovej stovky sa po dlhšom čase vrátil Alex Molčan. Aktuálne figuruje na 199. mieste.

    Na čele svetového rebríčka WTA je aj v jeho najnovšom vydaní bieloruská tenistka Aryna Sabalenková.

    V elitnej desiatke sa vpred posunula Talianka Jasmine Paoliniová, ktorá je na šiestom mieste a na siedmu priečku sa dostala Jelena Rybakinová z Kazachstanu.

    Slovenskou singlovou jednotkou zostáva aj ďalej Rebecca Šramková, aktuálne je na 64. priečke. Viktória Hrunčáková figuruje na 227. mieste.

    Rebríček ATP

    /k 20. októbru/:

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    11 340 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    10 000 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5930 b

    4.

    (4.)

    Taylor Fritz

    USA

    4645 b

    5.

    (5.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4580 b

    6.

    (6.)

    Ben Shelton

    USA

    4100 b

    7.

    (7.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3935 b

    8.

    (8.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    3685 b

    9.

    (9.)

    Jack Drapper

    Veľká Británia

    3590 b

    10.

    (11.)

    Holger Rune

    Dánsko

    3180 b

    124.

    (126.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    507 b

    199.

    (205.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    279 b

    308.

    (319.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    173 b

    Rebríček WTA

    /k 20. októbru/:

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    10 390 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    8703 b

    3.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    7863 b

    4.

    (4.)

    Amanda Anisimová

    USA

    5914 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    5183 b

    6.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4525 b

    7.

    (9.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    4505 b

    8.

    (7.)

    Madison Keysová

    USA

    4395 b

    9.

    (6.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4319 b

    10.

    (10.)

    Jekaterina Alexandrovová

    Rusko

    3375 b

    64.

    (65.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    1017 b

    227.

    (226.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    314 b

    257.

    (254.)

    Renáta Jamrichová

    Slovensko

    277 b

