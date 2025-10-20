Tenisové rebríčky ostali takmer bez zmien. Najlepšiu pozíciu má Šramková

LONDÝN. Lídrom svetového rebríčka ATP zostáva aj naďalej španielsky tenista Carlos Alcaraz.
V najlepšej desiatke nenastali takmer žiadne zmeny, na desiatu pozíciu iba poskočil Dán Holger Rune.
Slovenskou jednotkou je naďalej Lukáš Klein, v najnovšom vydaní si polepšil o dve miesta a je na 124. priečke. Do druhej svetovej stovky sa po dlhšom čase vrátil Alex Molčan. Aktuálne figuruje na 199. mieste.
Na čele svetového rebríčka WTA je aj v jeho najnovšom vydaní bieloruská tenistka Aryna Sabalenková.
V elitnej desiatke sa vpred posunula Talianka Jasmine Paoliniová, ktorá je na šiestom mieste a na siedmu priečku sa dostala Jelena Rybakinová z Kazachstanu.
Slovenskou singlovou jednotkou zostáva aj ďalej Rebecca Šramková, aktuálne je na 64. priečke. Viktória Hrunčáková figuruje na 227. mieste.
Rebríček ATP
/k 20. októbru/:
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
11 340 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
10 000 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5930 b
4.
(4.)
Taylor Fritz
USA
4645 b
5.
(5.)
Novak Djokovič
Srbsko
4580 b
6.
(6.)
Ben Shelton
USA
4100 b
7.
(7.)
Alex de Minaur
Austrália
3935 b
8.
(8.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
3685 b
9.
(9.)
Jack Drapper
Veľká Británia
3590 b
10.
(11.)
Holger Rune
Dánsko
3180 b
124.
(126.)
Lukáš Klein
Slovensko
507 b
199.
(205.)
Alex Molčan
Slovensko
279 b
308.
(319.)
Norbert Gombos
Slovensko
173 b
Rebríček WTA
/k 20. októbru/:
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
10 390 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
8703 b
3.
(3.)
Coco Gauffová
USA
7863 b
4.
(4.)
Amanda Anisimová
USA
5914 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
5183 b
6.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4525 b
7.
(9.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
4505 b
8.
(7.)
Madison Keysová
USA
4395 b
9.
(6.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4319 b
10.
(10.)
Jekaterina Alexandrovová
Rusko
3375 b
64.
(65.)
Rebecca Šramková
Slovensko
1017 b
227.
(226.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
314 b
257.
(254.)
Renáta Jamrichová
Slovensko
277 b