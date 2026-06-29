Muchová sa vrátila do top 10 pred Wimbledonom. Od kariérneho maxima ju delí jediná priečka

Tenistka Karolína Muchová sa po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila pred Wimbledonom späť do elitnej svetovej desiatky.
V rebríčku WTA sa posunula na deviate miesto a jediná priečka ju delí od kariérneho maxima, ktorým je ôsme miesto zo záveru roka 2023.
Najlepšie z českých tenistov je aktuálne Jiří Lehečka, ktorý drží štrnáste miesto.
Muchová na pozícii domácej jednotky vystriedala Lindu Noskovú, ktorá týždeň po triumfe na tráve v Berlíne a premiérovom posune do Top 10 klesla z desiatej pozície na dvanástu.
Šampiónka z Nottinghamu Mária Bouzková figuruje na 23. priečke. Českou dvojkou za Lehečkou je Jakub Menšík na 18. mieste.
Na čele rebríčkov sa pred tretím grandslamom sezóny na tráve v All England Clube nič nezmenilo.
Ženskou jednotkou je Bieloruska Aryna Sabalenková a taliansky obhajca wimbledonského titulu Jannik Sinner.
Úradujúca wimbledonská šampiónka Iga Šwiateková vstúpi do turnaja ako svetová trojka.