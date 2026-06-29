    Muchová sa vrátila do top 10 pred Wimbledonom. Od kariérneho maxima ju delí jediná priečka

    Česká tenistka Karolína Muchová
    Česká tenistka Karolína Muchová (Autor: TASR/AP)
    ČTK|29. jún 2026 o 07:47
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    Nosková klesla z desiatej na dvanástu priečku týždeň po svojom premiérovom posune do top 10.

    Tenistka Karolína Muchová sa po zisku titulu na turnaji v Bad Homburgu vrátila pred Wimbledonom späť do elitnej svetovej desiatky.

    V rebríčku WTA sa posunula na deviate miesto a jediná priečka ju delí od kariérneho maxima, ktorým je ôsme miesto zo záveru roka 2023.

    Najlepšie z českých tenistov je aktuálne Jiří Lehečka, ktorý drží štrnáste miesto.

    Muchová na pozícii domácej jednotky vystriedala Lindu Noskovú, ktorá týždeň po triumfe na tráve v Berlíne a premiérovom posune do Top 10 klesla z desiatej pozície na dvanástu.

    Šampiónka z Nottinghamu Mária Bouzková figuruje na 23. priečke. Českou dvojkou za Lehečkou je Jakub Menšík na 18. mieste.

    Na čele rebríčkov sa pred tretím grandslamom sezóny na tráve v All England Clube nič nezmenilo.

    Ženskou jednotkou je Bieloruska Aryna Sabalenková a taliansky obhajca wimbledonského titulu Jannik Sinner.

    Úradujúca wimbledonská šampiónka Iga Šwiateková vstúpi do turnaja ako svetová trojka.

    Tenis

    Tenis

    Česká tenistka Karolína Muchová
    Česká tenistka Karolína Muchová
    Muchová sa vrátila do top 10 pred Wimbledonom. Od kariérneho maxima ju delí jediná priečka
    dnes 07:47
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