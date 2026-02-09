Sabalenková naďalej kraľuje ženskému rebríčku. Pohánková s výrazným posunom

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková si udržala post líderky svetového rebríčka WTA. Pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou má vyše 3000-bodový náskok.
Tretia je šampiónka Australian Open Kazaška Jelena Rybakinová. Najlepšia slovenská singlistka Rebecca Šramková figuruje na 82. mieste, Viktória Hrunčáková je 205.
Mia Pohánková poskočila o 19. priečok na 345. miesto.
Rebríček WTA k 9. februáru
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
10 990 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
7978 b
3.
(5.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
7523 b
4.
(4.)
Amanda Anisimovová
USA
6680 b
5.
(3.)
Coco Gauffová
USA
6423 b
6.
(6.)
Jessica Pegulová
USA
6103 b
7.
(7.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4731 b
8.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4267 b
9.
(10.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
3205 b
10.
(11.)
Jekaterina Alexandrovová
Rusko
3200 b
82.
(81.)
Rebecca Šramková
Slovensko
848 b
205.
(199.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
358 b
301.
(291.)
Renáta Jamrichová
Slovensko
212 b
345.
(364.)
Mia Pohánková
Slovensko
183 b
351.
(343.)
Viktória Morvayová
Slovensko
182 b