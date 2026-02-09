    Sabalenková naďalej kraľuje ženskému rebríčku. Pohánková s výrazným posunom

    Mia Pohánková.
    Mia Pohánková. (Autor: Facebook/STZ)
    TASR|9. feb 2026 o 07:44
    Na druhom mieste ostala Iga Swiateková.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková si udržala post líderky svetového rebríčka WTA. Pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou má vyše 3000-bodový náskok.

    Tretia je šampiónka Australian Open Kazaška Jelena Rybakinová. Najlepšia slovenská singlistka Rebecca Šramková figuruje na 82. mieste, Viktória Hrunčáková je 205.

    Mia Pohánková poskočila o 19. priečok na 345. miesto.

    Rebríček WTA k 9. februáru

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    10 990 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    7978 b

    3.

    (5.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    7523 b

    4.

    (4.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    6680 b

    5.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    6423 b

    6.

    (6.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6103 b

    7.

    (7.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4731 b

    8.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4267 b

    9.

    (10.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    3205 b

    10.

    (11.)

    Jekaterina Alexandrovová

    Rusko

    3200 b

    82.

    (81.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    848 b

    205.

    (199.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    358 b

    301.

    (291.)

    Renáta Jamrichová

    Slovensko

    212 b

    345.

    (364.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    183 b

    351. 

    (343.)

    Viktória Morvayová

    Slovensko

    182 b

