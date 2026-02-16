    Šramková padá v rebríčku. Slovensko nemá v elitnej stovke žiadneho tenistu

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková (Autor: TASR)
    TASR|16. feb 2026 o 08:02
    Na čele rebríčkov figurujú Sabalenková a Alcaraz.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková si udržala post líderky svetového rebríčka WTA. Pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou má vyše 3000-bodový náskok.

    Tretia je šampiónka Australian Open Kazaška Jelena Rybakinová. Najlepšia slovenská singlistka Rebecca Šramková vypadla z prvej svetovej stovky, keď klesla z 82. na 103. miesto. Viktória Hrunčáková je 218.

    Na čele svetového mužského rebríčka ATP suverénne zostáva Španiel Carlos Alcaraz. Šampión Australian Open má pred druhým Talianom Jannikom Sinnerom náskok 2850 bodov.

    Tretí je finalista mužskej dvojhry z Melbourne Srb Novak Djokovič. Najlepší slovenský singlista Lukáš Klein figuruje na 150. mieste, Alex Molčan je na 200. priečke.

    Rebríček WTA k 16. februáru

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    10 870 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    7803 b

    3.

    (3.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    7523 b

    4.

    (5.)

    Coco Gauffová

    USA

    6423 b

    5.

    (6.)

    Jessica Pegulová

    USA

    5888 b

    6.

    (4.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    5690 b

    7.

    (7.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4786 b

    8.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4157 b

    9.

    (10.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    3260 b

    10.

    (13.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3246 b

    103.

    (82.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    758 b

    218.

    (205.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    331 b

    Rebríček ATP k 16. februáru

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    13 150 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    10 300 b

    3.

    (3.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    5280 b

    4.

    (4.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    4605 b

    5.

    (5.)

    Lorenzo Musetti

    Taliansko

    4405 b

    6.

    (8.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    4250 b

    7.

    (6.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4230 b

    8.

    (7.)

    Taylor Fritz

    USA

    4220 b

    9.

    (9.)

    Ben Shelton

    USA

    4050 b

    10.

    (10.)

    Alexander Bublik

    Kazachstan

    3405 b

    150.

    (151.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    421 b

    200.

    (200.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    302 b

