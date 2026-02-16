Šramková padá v rebríčku. Slovensko nemá v elitnej stovke žiadneho tenistu

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková si udržala post líderky svetového rebríčka WTA. Pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou má vyše 3000-bodový náskok.
Tretia je šampiónka Australian Open Kazaška Jelena Rybakinová. Najlepšia slovenská singlistka Rebecca Šramková vypadla z prvej svetovej stovky, keď klesla z 82. na 103. miesto. Viktória Hrunčáková je 218.
Na čele svetového mužského rebríčka ATP suverénne zostáva Španiel Carlos Alcaraz. Šampión Australian Open má pred druhým Talianom Jannikom Sinnerom náskok 2850 bodov.
Tretí je finalista mužskej dvojhry z Melbourne Srb Novak Djokovič. Najlepší slovenský singlista Lukáš Klein figuruje na 150. mieste, Alex Molčan je na 200. priečke.
Rebríček WTA k 16. februáru
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
10 870 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
7803 b
3.
(3.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
7523 b
4.
(5.)
Coco Gauffová
USA
6423 b
5.
(6.)
Jessica Pegulová
USA
5888 b
6.
(4.)
Amanda Anisimovová
USA
5690 b
7.
(7.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4786 b
8.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4157 b
9.
(10.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
3260 b
10.
(13.)
Victoria Mboková
Kanada
3246 b
103.
(82.)
Rebecca Šramková
Slovensko
758 b
218.
(205.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
331 b
Rebríček ATP k 16. februáru
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
13 150 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
10 300 b
3.
(3.)
Novak Djokovič
Srbsko
5280 b
4.
(4.)
Alexander Zverev
Nemecko
4605 b
5.
(5.)
Lorenzo Musetti
Taliansko
4405 b
6.
(8.)
Alex de Minaur
Austrália
4250 b
7.
(6.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4230 b
8.
(7.)
Taylor Fritz
USA
4220 b
9.
(9.)
Ben Shelton
USA
4050 b
10.
(10.)
Alexander Bublik
Kazachstan
3405 b
150.
(151.)
Lukáš Klein
Slovensko
421 b
200.
(200.)
Alex Molčan
Slovensko
302 b