    Vargovej sa v Košiciach zadarilo. Na domácom turnaji postúpila do 2. kola

    Nina Vargová. (Autor: TASR)
    TASR|19. máj 2026 o 21:47
    Do ďalšieho kola postúpila aj kvalifikantka Drugdová.

    Slovenské tenistky Nina Vargová a Salma Drugdová postúpili do druhého kola dvojhry na Slovak Open 2026 v Košiciach.

    Prvá menovaná si na antuke poradila so Španielkou Ruth Rourou Llaveriasovou v dvoch setoch 6:3, 7:6 (3), pričom zápas trval až 128 minút.

    Dvadsaťročnú Slovenku čaká v ďalšej fáze Jekaterina Ovčarenková z Ruska. Kvalifikantka Drugdová zdolala favorizovanú Belgičanku Janu Otzipkovú v troch setoch 7:6 (7), 2:6, 6:3.

    Menej sa v utorok darilo v Košiciach ďalším domácim hráčkam Radke Zelníčkovej a Soni Depešovej.

    Obe nestačili na americké súperky v pomere 0:2. Nad sily Zelníčkovej bola šiesta nasadená Vivian Wolffová (4:6, 3:6).

    Osemnásťročná Depešová ťahala za kratší koniec v dueli s Juliou Adamsovou (4:6, 1:6).

